В НХЛ могут определиться два полуфиналиста Западной конференции

По одной победе осталось одержать «Ванкувер Кэнакс» и «Даллас Старс», чтобы выиграть четвертьфинальные серии на Западе. И вот какие расклады на решающие матчи предлагает Olimpbet.

«Нэшвилл Предаторс» – «Ванкувер Кэнакс». 4 мая, 04:00 (время Астаны)

Неожиданно длинную серию выдали эти представители США и Канады. «Хищники» на удивление слабовато прошли «регулярку», могли вообще остаться без плей-офф, но в концовке немного прибавили и заняли на Востоке шестое место.

«Касатки» же демонстрировали отличную игру и закономерно являлись лидерами конференции, финишировав третьими. Теперь командам предстоит сыграть шестой матч серии, в которой «Ванкувер» ведет 3-2.

Канадцы не смогли нормально стартовать на домашнем льду. Выиграв первый матч, второй проиграли. Затем забрали две игры на выезде, но в последней пятой снова уступили на своем льду, позволив подопечным Эндрю Брюнетта сократить отставание.

Команды играют аккуратно, забивают максимум по три-четыре шайбы. Причем ни одна не испытывает сложностей с форвардами. Но у «касаток» проблемы с вратарской линией – два последних матча отыграл кипер из фарм-клуба Артур Шилов. Главный тренер Рик Токкет выстраивает оборонительную тактику, а «хищники» под нее подстраиваются.

Эксперты Olimpbet считают, что серия может затянуться до седьмой игры. Победитель матча: «Нэшвилл Предаторс» – 1.8, «Ванкувер Кэнакс» – 2. Вероятнее всего, обилия голов болельщики не увидят – Тот (5.5) М – 1.88.

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«Вегас Голден Найтс» – «Даллас Старс». 4 мая, 07:00

Одна из самых интересных серий первого раунда плейф-офф близится к развязке. «Даллас Старс», лидер Западной конференции, проиграл два стартовых матча «золотым рыцарям» из Вегаса, которые залетели в последний вагон, заняв восьмое место. Но после такого провала «звезды» смогли взять себя в руки и перевернуть ход серии, выиграв три встречи подряд.

«Вегас» является действующим обладателем Кубка Стэнли – вот откуда такой опыт игры в плей-офф и умение навязать свою игру фавориту, даже если «регулярка» была отыграна плохо. Но теперь подопечные Брюса Кэссиди находятся на грани вылета, так как уступили и в двух матчах на своем льду, и в последнем на выезде.

Психологическое преимущество на стороне «Далласа», однако такой провал «рыцарей» можно объяснить большим количеством травмированных игроков. А в шестом матче они все-таки могут воспользоваться тем, что играют дома. В этой паре, напротив, обе команды не отсиживаются у ворот, а рвутся в атаку.

По мнению аналитиков Olimpbet, у «Вегаса» есть все шансы вернуть интригу и сравнять счет в серии. Победитель матча: «Вегас Голден Найтс» – 1.92, «Даллас Старс» – 1.87.

Хороший кэф предлагается на то, что будет овертайм, он равен 4.01.

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