Непобедимый «Байер» едет в Рим

Первые полуфиналы Лиги Европы – в коэффициентах Olimpbet.

«Рома» (Италия) – «Байер» (Германия). 3 мая, 00:00 (время Астаны)

Клуб из Леверкузена проводит поистине фантастический сезон. «Фармацевты» под управлением Хаби Алонсо уже стали чемпионами Германии – впервые в 120-летней истории. Кроме того, они добрались до решающего матча Кубка страны, в котором 25 мая встретятся с «Кайзерслаутерном». А в Лиге Европы вышли в полуфинал. То есть, «аспириновые» имеют вполне осязаемые шансы выиграть все три турнира, в которых они участвуют.

Но и это еще не все. «Байер» довел свою беспроигрышную серию до 46-ти матчей – это абсолютный рекорд для всех европейских команд. И вряд ли леверкузенцы собираются останавливаться на достигнутом.

Однако у «Ромы», конечно же, свои планы на Лигу Европы. «Волкам», понятное дело, далеко до показателей «Байера». Однако с приходом на пост главного тренера Даниэле Де Росси римлянам тоже есть чем похвастаться. К примеру, тем, что они выбили из еврокубка соотечественников из «Милана», которых дважды обыграли на стадии четвертьфинала ЛЕ.

Да и общая статистика противостояния этих соперников не в пользу «Байера», который победил всего однажды в шести очных встречах (при двух поражениях и трех ничейных результатах).

К слову, ровно год назад клубы из Рима и Леверкузена выясняли отношения на той же стадии Лиги Европы, что и сейчас. И тогда «волкам» хватило одного-единственного забитого мяча (1:0 дома и 0:0 в гостях), чтобы выйти в финал турнира.

Но теперь эксперты Olimpbet считают «фармацевтов» фаворитами даже выездного матча: П1 – 3.57, Х – 3.62, П2 – 2.09. Не говоря уже про исход двухраундового противостояния: проход «Ромы» – 4.18, проход «Байера» – 1.23.

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«Марсель» (Франция) – «Аталанта» (Италия). 3 мая, 00:00

«Аталанта» стала автором настоящего чуда в четвертьфинале Лиги Европы. Она выкинула за борт турнира главного соискателя в борьбе за трофей – «Ливерпуль». Причем бергамаски сделали это очень жестоко, разгромив мерсисайдцев на их родном «Энфилде» 3:0. Да, потом они уступили на своем поле 0:1, но это поражение уже не имело никакого значения.

Выбив «скаузеров», команда Джан Пьеро Гасперини сама стала одним из основных претендентов на победу в ЛЕ-2023/24. Кэф на то, что «Аталанта» выиграет Лигу Европы, составляет 4.15, и по этому показателю «черно-синие» уступают только «Байеру» (1.8).

Клубы из Марселя и Бергамо прежде ни разу не соперничали между собой даже на товарищеском уровне. Аналитики Olimpbet полагают, что в первом очном матче, домашнем для французов, шансы команд приблизительно равны: П1 – 2.53, Х – 3.48, П2 – 2.83.

Однако по сумме двух встреч самый популярный букмекер страны явным фаворитом считает итальянцев: проход «Марселя» – 2.7, проход «Аталанты» – 1.47.

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Источник: Olimpbet Arena