Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира за выход в финал

На престижном грунтовом «тысячнике» в Мадриде близится развязка и в женском, и в мужском розыгрыше. Еще один непростой матч предстоит провести Елене Рыбакиной, которая считается одной из главных фавориток.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Арина Соболенко (Беларусь). 3 мая, 00:30 (время Астаны)

Елену Рыбакину после казахстанского дерби в 1/4-й ожидает не менее принципиальный матч в полуфинале. Накануне она подтвердила, что не зря является первой ракеткой страны, обыграв Юлию Путинцеву. Елена проиграла землячке первый сет, но затем сделала мощный камбэк (4:6, 7:6 (7:4), 7:5). Теперь же за выход в финал предстоит сыграть с еще более грозной соперницей.

Если Путинцева, занимающая в рейтинге WTA 50 место, крепкий середнячок и скорее просто неудобна для Рыбакиной из-за невысокого роста и манеры игры, то представительница Беларуси – теннисистка топ-класса. Рыбакина и Соболенко постоянно ведут борьбу за место в топ-3. Сейчас Елена является четвертой ракеткой мира, а Арина – второй. Обе – высокие, хладнокровные, обладающие мощной подачей, способные менять тактику по ходу игры. Соперницы много раз встречались на корте, их последняя встреча на старте нынешнего сезона завершилась в пользу казахстанки, вот только на грунте теннисистки до этого дня ни разу не пересекались.

Соболенко в Мадриде защищает прошлогодний титул. На пути к полуфиналу она одержала три победы над менее рейтинговыми соперницами, но каждой из них отдала по сету. После победы на Australian Open-2024 белоруска не взяла ни одного титула. Для Рыбакиной же в столице Испании самой сложной соперницей оказалась Путинцева. Она идет на серии из восьми побед. В Мадрид приехала после триумфа в Штутгарте, а до этого стала чемпионкой в Абу-Даби и Брисбене.

Эксперты Olimpbet не видят в этом матче явного фаворита – П1 – 1.9, П2 – 1.91. На победу Рыбакиной в трех сетах предлагается кэф 4.5.

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Даниил Медведев (Россия) – Иржи Лехечка (Чехия). 2 мая, 23:00

Четвертая ракетка мира среди мужчин Даниил Медведев в 1/8-й выбил из борьбы казахстанца Александра Бублика (7:6 (7:3), 6:4). Россиянин реализовал три брейк-поинта и проиграл два гейма на своей подаче, причем изначально уступал. Это был его первый матч на турнире, в котором он уложился в два сета. До этого выигрыши над Себастьяном Кордой и Маттео Арнальди дались только в трех партиях.

Лехечка, 31-я ракетка мира, в 1/8-й выбил из борьбы Рафаэля Надаля, который пытается сыграть свой последний сезон. Чех уложился в два сета, не проиграв ни одного гейма на своей подаче. Он находится в неплохой форме и вполне может навязать борьбу сопернику, для которого грунт не является профильным покрытием. Но Медведев – это не стареющий Надаль, на приеме он очень хорош, а класс должен взять вверх.

Аналитики Olimpbet в этой паре прогнозируют проход Медведева – П1 – 1.54, П2 – 2.5. Навряд ли этот матч будет затяжным – Тот (22.5) М – 1.89.

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