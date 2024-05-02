Мощный приз для любителей казахстанского спорта!

Теги Спорт Казахстана

1xBet, всегда гордящийся своими казахстанскими клиентами и яркими моментами в спорте Казахстана, рад представить уникальную акцию, посвященную поддержке нашего спорта. В рамках этой акции компания 1xBet подарит фанатам до 250 млн тенге!

Суть акции проста – чем больше ставок вы делаете на события казахстанского спорта, тем больше выигрышных возможностей открывается перед вами. Начиная от футбола и заканчивая боксом – оставляйте прогнозы на сайте или приложении 1xBet и становитесь участником невероятной акции ULY DALA SPORT!

Победитель акции получит 50 000 000 тенге! 3 счастливчика выиграют по 20 миллионов, 5 человек заберут 10 000 000 тенге, а также 10 участников могут забрать по 5 млн тенге!

Самое главное условие – совершать ставки необходимо на матчи с участием казахстанских спортсменов и клубов. Например: 

  • Ставки на игры казахстанской сборной по хоккею на предстоящем чемпионате мира в Чехии;
  • Прогнозы на наших талантов в боксе и ММА;
    Участвуют все матчи Казахстанского футбола, начиная с КПЛ, заканчивая женским футболом;
  • Рыбакина, Путинцева, Бублик и другие казахстанские теннисисты также принесут заветные билеты своими матчами;
  • А совсем скоро нас ожидают Олимпийские игры, где Казахстан будет представлен во множестве дисциплин.

Для удобства поиска в нужных событий, компания 1xBet подготовила специальную страницу “Ставь на своих”, где показаны все игры и матчи казахстанского спорта!

Акция уже началась и будет проводится по 09 ноября 2024 года. Сама кампания разделится на 4 этапа, где будут проводиться 4 розыгрыша (три промежуточных и один финальный).  Помимо розыгрышей денежных призов, компания 1xBet раздаст множество фрибетов участникам акции! 

Присоединяйтесь к 1xBet в поддержке казахстанского спорта и наслаждайтесь увлекательным миром эмоций, получая при этом возможность выиграть внушительные денежные призы.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий