Мощный приз для любителей казахстанского спорта!

1xBet, всегда гордящийся своими казахстанскими клиентами и яркими моментами в спорте Казахстана, рад представить уникальную акцию, посвященную поддержке нашего спорта. В рамках этой акции компания 1xBet подарит фанатам до 250 млн тенге!

Суть акции проста – чем больше ставок вы делаете на события казахстанского спорта, тем больше выигрышных возможностей открывается перед вами. Начиная от футбола и заканчивая боксом – оставляйте прогнозы на сайте или приложении 1xBet и становитесь участником невероятной акции ULY DALA SPORT!

Победитель акции получит 50 000 000 тенге! 3 счастливчика выиграют по 20 миллионов, 5 человек заберут 10 000 000 тенге, а также 10 участников могут забрать по 5 млн тенге!

Самое главное условие – совершать ставки необходимо на матчи с участием казахстанских спортсменов и клубов. Например:

Ставки на игры казахстанской сборной по хоккею на предстоящем чемпионате мира в Чехии;

Прогнозы на наших талантов в боксе и ММА;

Участвуют все матчи Казахстанского футбола, начиная с КПЛ, заканчивая женским футболом;

Участвуют все матчи Казахстанского футбола, начиная с КПЛ, заканчивая женским футболом; Рыбакина, Путинцева, Бублик и другие казахстанские теннисисты также принесут заветные билеты своими матчами;

А совсем скоро нас ожидают Олимпийские игры, где Казахстан будет представлен во множестве дисциплин.

Для удобства поиска в нужных событий, компания 1xBet подготовила специальную страницу “Ставь на своих”, где показаны все игры и матчи казахстанского спорта!

Акция уже началась и будет проводится по 09 ноября 2024 года. Сама кампания разделится на 4 этапа, где будут проводиться 4 розыгрыша (три промежуточных и один финальный). Помимо розыгрышей денежных призов, компания 1xBet раздаст множество фрибетов участникам акции!

Присоединяйтесь к 1xBet в поддержке казахстанского спорта и наслаждайтесь увлекательным миром эмоций, получая при этом возможность выиграть внушительные денежные призы.