Лига чемпионов: совершит ли «Боруссия» еще один подвиг?

Спор за вторую путевку в финал ЛЧ – в котировках букмекера.

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – ПСЖ (Франция). 2 мая, 00:00 (время Астаны)

Мало кто ожидал увидеть «Боруссию» на столь серьезной стадии Лиги чемпионов. Но в первом раунде плей-офф дортмундцам откровенно повезло со жребием (им достался ПСВ), а в четвертьфинале «шмели» сотворили маленький подвиг, пройдя «Атлетико».

Сначала команда Эдина Терзича ушла от сухого поражения в Мадриде. На своем же поле представитель Бундеслиги выдал, вне всяких сомнений, лучший матч сезона, обыграв «матрасников» со счетом 4:2. И вот – «черно-желтые» уже сражаются за выход в финал.

Правда, для того чтобы там оказаться, «Боруссии» нужно будет сотворить маленький подвиг. Ведь в соперниках у нее ведомый Килианом Мбаппе «Пари Сен-Жермен», буквально только что оформивший дежурный чемпионский титул в первенстве Франции.

А чуть ранее коллектив Луиса Энрике феерично выбил из главного еврокубка «Барселону», после неожиданного домашнего поражения разгромив каталонцев на их поле со счетом 4:1.

В рейтинге Olimpbet среди оставшихся в обойме ЛЧ клубов ПСЖ идет вторым после мадридского «Реала». Кэф на то, что парижане станут обладателями трофея, составляет 3.5. «Боруссия» – явный аутсайдер этого списка с коэффициентом 9.75.

Почти по всем раскладам ПСЖ – безусловный фаворит предстоящего сражения с дортмундцами. Кроме, пожалуй, статистики, согласно которой «Сен-Жермен» имеет совсем незначительный перевес: две победы парижан при одном их поражении и трех ничейных результатах.

К слову, эти соперники дважды встречались на групповом этапе ЛЧ-2023/24. И если в столице Франции ПСЖ вполне уверенно победил 2:0, то в Дортмунде Мбаппе и Ко с огромным трудом свели матч к мирному исходу – 1:1.

Эксперты Olimpbet полагают, что в первой игре шансы противников на успех практически равны, отдавая лишь символическое предпочтение гостям: П1 – 2.78, Х – 3.72, П2 – 2.46. Столь же незначительным букмекер № 1 в Казахстане ожидает перевес парижан и по угловым: П1 – 2.12, Х – 8.5, П2 – 2.05.

Но вот что касается двухраундового спора, то в нем аналитики Olimpbet практически не сомневаются в благоприятном для парижан исходе: проход «Боруссии» – 3.06, проход ПСЖ – 1.38.

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Источник: Olimpbet Arena