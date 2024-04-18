Настоящий праздник для любителей хоккея – 1XBET HOKEI MEIRAMY 2024

Яркий сезон 2023/24 официально окончился. Победитель определен, все ушли на отдых. Но компания 1xBet не могла оставить любителей хоккея ни с чем. Уже 27 апреля в Астане впервые в истории пройдет грандиозный фестиваль «1XBET HOKEI MEIRAMY 2024».

Главным событием праздника хоккея станет турнир в формате 3х3, участниками которого станут легенды казахстанского хоккея и селебрити. В числе приглашенных звёзд:

– капитан «Барыса» и сборной Казахстана Роман Старченко;

– Лучший защитник в истории «Барыса» и КХЛ Кевин Даллмэн;

– Двукратный обладатель Кубка Гагарина Даррен Диц;

– Действующие игроки «Барыса», КХЛ и Pro Hokei Ligasy;

– А также шоумен, стэндап комик, актер Евгений Чебатков и другие селебрити.

«Компания 1XBET стала генеральным спонсором QHF в прошлом году. Мы успели создать много нового, да и как нам кажется, это пошло на пользу федерации хоккея Казахстана. Получая положительный фидбек о проделанной работе в течение сезона, мы не задумываясь решились на прекрасное завершение чемпионата. 1XBET HOKEI MEIRAMY должен стать приятной ежегодной традицией», – заявляет Санжар Токтасын, заместитель руководителя по маркетингу компании 1xBet

Жителей и гостей столицы ожидает следующая программа мероприятия:

15:00 Начало активностей на улице у «Барыс Арены»

16:00 Открытие арены, автограф-сессия Кевина Даллмэна и других звезд

17:00 Ледовое шоу, мэппинг и начало матчей 3х3

18:45 Выступление V $ X V PRiNCE

19:45 Финал турнира

На протяжении мероприятия для болельщиков запланированы розыгрыши IPhone 15 Pro и PS5, а также иные активности.

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https://afisha.yandex.kz/astana/sport/1xbet-hokei-meiramy?city=astana