Настоящий праздник для любителей хоккея – 1XBET HOKEI MEIRAMY 2024
Яркий сезон 2023/24 официально окончился. Победитель определен, все ушли на отдых. Но компания 1xBet не могла оставить любителей хоккея ни с чем. Уже 27 апреля в Астане впервые в истории пройдет грандиозный фестиваль «1XBET HOKEI MEIRAMY 2024».
Главным событием праздника хоккея станет турнир в формате 3х3, участниками которого станут легенды казахстанского хоккея и селебрити. В числе приглашенных звёзд:
– капитан «Барыса» и сборной Казахстана Роман Старченко;
– Лучший защитник в истории «Барыса» и КХЛ Кевин Даллмэн;
– Двукратный обладатель Кубка Гагарина Даррен Диц;
– Действующие игроки «Барыса», КХЛ и Pro Hokei Ligasy;
– А также шоумен, стэндап комик, актер Евгений Чебатков и другие селебрити.
«Компания 1XBET стала генеральным спонсором QHF в прошлом году. Мы успели создать много нового, да и как нам кажется, это пошло на пользу федерации хоккея Казахстана. Получая положительный фидбек о проделанной работе в течение сезона, мы не задумываясь решились на прекрасное завершение чемпионата. 1XBET HOKEI MEIRAMY должен стать приятной ежегодной традицией», – заявляет Санжар Токтасын, заместитель руководителя по маркетингу компании 1xBet
Жителей и гостей столицы ожидает следующая программа мероприятия:
15:00 Начало активностей на улице у «Барыс Арены»
16:00 Открытие арены, автограф-сессия Кевина Даллмэна и других звезд
17:00 Ледовое шоу, мэппинг и начало матчей 3х3
18:45 Выступление V $ X V PRiNCE
19:45 Финал турнира
На протяжении мероприятия для болельщиков запланированы розыгрыши IPhone 15 Pro и PS5, а также иные активности.
Онлайн-продажа билетов доступна по ссылке:
https://afisha.yandex.kz/astana/sport/1xbet-hokei-meiramy?city=astana