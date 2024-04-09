FONBET разыгрывает перчатку с автографом Конора Макгрегора к UFC 300!

Теги Спорт Казахстана

К юбилейному турниру UFC, который пройдёт 14 апреля, FONBET подготовил эксклюзивный подарок фанатам смешанных единоборств!

Букмекер с лучшей VIP-программой в Казахстане запустил розыгрыш перчатки, подписанной легендарным Конором Макгрегором, который вывел UFC на новый уровень популярности.

Для участия в розыгрыше нужно зарегистрироваться в FONBET с промокодом UFC300 по этой ссылке и выполнить условия акции. Напомним, новым клиентам букмекер с лучшей VIP-программой в Казахстане даёт бонус до 200 000 тенге на первый депозит: http://www.fonbet.kz/s/87fwxE

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