Второй день ¼ финала Лиги Чемпионов. Прогнозы экспертов

Второй день ¼ финала продолжат не менее интересные поединки грандов европейского футбола. В одном матче сойдутся не очевидные участники четвертьфинала, а в другом чемпионы своих стран.

Атлетико Мадрид – Боруссия Дортмунд | 11.04.2024 00:00

Многие фанаты окрестили данную встречу как самый неинтересный матч этого розыгрыша ¼ финала. В каком-то плане они правы, но с другой стороны – матч максимально непредсказуем. «Атлетико», также как и их соперник, проваливает сезон. Никаких шансов на победу в чемпионате. Ведется борьба за попадание в зону Лиги Чемпионов. Мадридцы одолели очень сильный «Интер» в 1/8, причем во втором матче разгромили миланский клуб после серии пенальти. Отвратительное исполнение 11-метровых от итальянских футболистов с 3 незабитыми ударами точно не заслуживает попадание команды в дальнейшие странствия по турниру. «Боруссия» без особого труда справилась с «ПСВ». Тут было без сюрпризов. Если же возвращаться к матчу между «Атлетико» и «Боруссией», то «Атлетико» выглядит явным фаворитом встречи. Банда Симеоне умеет играть важные матчи. Команда в принципе хорошо чувствует себя в играх на выбывание. Дортмундцам будет сложнее во встречах с испанцами, так как результаты этого сезона оставляют желать лучшего. Последние два поединка в бундеслиге точно показывают проблемы коллектива. Сенсационная победа над «Баварией» 2:0 и прерывание 5-годичной победной паузы над мюнхенцами, а далее безликая игра против «Штутгарта» 0:1 на своем домашнем стадионе.

Компания 1xBet также отдает предпочтение парням из Испании. На «матрасников» можно поставить с коэффициентов 1.83. На «Боруссию» предлагают солидные 4.73. Котировка довольно приятная, ведь выиграть может любая из команд, а коэффициенты хорошие как на одну, так и на другую дружину.

Наш прогноз: Победа «Атлетико» – 1.83. Даже несмотря на явные проблемы в игре мадридцев в этом сезоне Ла Лиги, в Лиге Чемпионов «Атлетико» ощущает себя очень уверенно. Нужно ловить приятный коэффициент в надежде на успех испанского коллектива.

ПСЖ – Барселона | 11.04.2024 00:00

Битва двух довольно равных команд в этом сезоне. Да. Оба коллектива не идеальны, но именно в очном противостоянии они могут показать на что способны. У «ПСЖ» точно имеется обида на «Барселону». Ни одна игра не пройдет без воспоминаний про обидное поражение 6:1 в 2017 году. Учитывая нынешнее состояние команд, кажется, что теперь «Барселону» может сдать участь разгрома. На данный момент в чемпионатах своих стран команды уже не особо за что-то бьются. «ПСЖ» по классическому сценарию заблаговременно идут к чемпионству, опережая ближайшего противника на 10 очков. «Барселона» уже не догонит главного соперника в лице «Реала». Оба коллектива могут полностью сконцентрироваться на данном матче и показать лучшую игру, которую мы можем увидеть от них.

Компания 1xBet считает, что «ПСЖ» с небольшим преимуществом является фаворитом встречи. На французов можно поставить с коэффициентом 2.03, а на успех «Барсы» дают 3.72.

Наш прогноз: Ничья – 3.93. Данный прекрасный матч не должен заканчивать поражением какой – то команды. Предполагаем, что будет боевая ничья со счетом 1:1.

А для тех кто всё ещё не выбрал своего фаворита в этом поединке, компания 1xBet подготовила свою любимую акцию «Ставка без риска». Не бойтесь ошибиться с выбором. Выбирайте одного из партнеров 1xBet, ПСЖ или «Барселону», а компания вернет до 50 000 в случае поражения ставки.