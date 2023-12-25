Смогут ли «армейские» клубы взять реванш за недавние поражения?

25 декабря в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в Москве с «Динамо», а ЦСКА предстоит визит в Уфу в гости к «Салавату Юлаеву». Olimpbet дает свою аналитику к этим матчам.

«Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 25 декабря, 22:30 (время Астаны)

Выиграв у «Нефтехимика» в овертайме (3:2 ОТ), московские «динамовцы» возглавили сводную таблицу Континентальной хоккейной лиги. СКА же прервал свою трехматчевую удачную серию поражением в Нижнем Новгороде от «Торпедо» и вылетел из четверки сеяных команд Западной конференции.

В активе «бело-голубых» на семь очков больше (правда, при игре в запасе у клуба с берегов Невы) и серия из четырех кряду побед в регулярном первенстве. Плюс ко всему, «Динамо» принимает питерских «армейцев» на своей территории. Команду Алексея Кудашова можно считать фаворитом встречи?

В этой паре не все так однозначно. К примеру, если взглянуть на статистику взаимоотношений этих соперников, то она явно не в пользу москвичей. В текущем сезоне СКА уже успел выиграть у «динамовцев» два матча из трех, а из десяти последних личных встреч лишь три остались за «бело-голубыми», из них они всего одну выиграли в основное время.

Вот и сейчас эксперты Olimpbet полагают, что у гостей из Санкт-Петербурга шансов на благоприятный исход, пусть и не сильно, но все же больше, чем у московских хозяев. Победитель матча: «Динамо» (Москва) – 1.98, СКА – 1.82. А вероятность овертайма в этой игре оценивается кэфом 3.98.

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ЦСКА (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа). 25 декабря, 22:30

Уступив ярославскому «Локомотиву» (1:2 ОТ), «красно-синие» потерпели третье поражение в чемпионате подряд. Трудно предположить, что «армейцы» не выйдут в плей-офф, однако если коллектив Сергея Федорова и в розыгрыше Кубка Гагарина будет выступать столь же блекло, как и в «регулярке», ни о какой защите титула речи быть не может.

Что касается «Салавата Юлаева», то, хотя уфимцы и проиграли в двух из трех последних встреч, очки они в них набирали. Всего же серия команды Виктора Козлова из матчей, в которых они цепляли хотя бы один балл, достигла уже восьми игр, что позволило «зеленым» закрепиться среди лидеров Восточной конференции КХЛ.

Это будет первая дуэль «Салавата» и ЦСКА в текущем регулярном первенстве, а в прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами.

И на этот раз аналитики Olimpbet считают фаворитами хозяев противостояния. Победитель матча: ЦСКА – 1.67, «Салават Юлаев» – 2.19. При этом самый популярный букмекер страны сомневается, что обоим клубах удастся забросить минимум по две шайбы: Обе команды забьют хотя бы по 2 гола: нет – 1.68.

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