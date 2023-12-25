Три квартиры и тысячи подарков от Olimpbet – уже в среду!

27 декабря завершается главная акция года от самого щедрого казахстанского букмекера – «Көп рақмет». Не пропустите розыгрыш в прямом эфире на канале Olimpbet Play.

Рекордсмен книги рекордов Гиннесса, острый на язык стендапер, роскошная ринг гел и щедрый Дедушка Мороз будут ждать в прямом эфире участников «Көп рақмет» от Olimpbet. В ближайшую среду пройдет заключительный розыгрыш акции. Главные призы – три квартиры в Астане.

Кроме того, будет разыграна третья часть огромного призового фонда. Это ноутбуки, смарт-телевизоры, игровые приставки, умные часы, колонки, другие призы и тысячи фрибетов.

Помимо этого, среди зрителей эфира будут разыграны 500 000 тенге фрибетами, а также iPhone 15, AirPods и Яндекс.Станция.

Не пропустите трансляцию 27 декабря, в 20:00, на YouTube-канале Olimpbet Play.

Условия акции «Көп рақмет»:

– для участия в розыгрыше 10 тысяч призов нужно сделать ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz от 3 000 тенге на события с коэффициентами от 1.5 (ординар) и от 1.8 (экспресс);

– для участия в розыгрыше квартир, нужно сделать ставки с теми же коэффициентами, но на сумму от 10 000 тенге;

– чем больше прогнозов, тем больше шансов на выигрыш.

Сроки проведения акции «Көп рақмет» от Olimpbet: с 15 ноября по 27 декабря 2023 года.

Важное условие: подписка на канал Olimpbet Play.

Обязательно прочтите полные правила участия на странице акции. Присоединяйтесь к «Көп рақмет» от Olimpbet и сделайте главный праздник года еще ярче!