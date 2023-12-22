Цепляющийся «тигр», бодающийся «зубр»

На что ставить в самых захватывающих матчах КХЛ в пятницу? 22 декабря в Магнитогорске сойдутся местный «Металлург» и «Амур» из Хабаровска, а «Спартак» в Москве примет минское «Динамо».

«Металлург» (Магнитогорск) – «Амур» (Хабаровск). 22 декабря, 20:00 (время Астаны)

«Лисы» ведут борьбу за лидерство не только на Востоке, но и во всей лиге. Победитель регулярного первенства, во-первых, станет обладателем Кубка Континента, а во-вторых, получит первый номер посева в плей-офф, что гарантирует ему преимущество своего льда на всех стадиях Кубка Гагарина.

«Тиграм» до решения подобных задач далеко, им для начала хотя бы просто зацепиться за последнее кубковое место в конференции. Пока что «Амур» идет в таблице Востока девятым, но отставание хабаровчан от зоны плей-офф критическим не выглядит.

Тем не менее очки дальневосточникам терять нежелательно, но набрать их в Магнитогорске проблематично и для более классных команд, не говоря уже об «Амуре». Пусть «магнитка» и проиграла три последних домашних матча, но было это еще до перерыва на Кубок Первого канала, а пауза наверняка пошла «сталеварам» на пользу.

Удивительно, но по прошествии большей части «регулярки» эти соперники еще не провели ни одной из четырех запланированных в календаре встреч. А вот в прошлом сезоне «Металлург» выиграл трижды при одном поражении в овертайме.

И на этот раз эксперты Olimpbet видят в «магнитке» явного фаворита противостояния с «амурскими тиграми», считая, что шансы магнитогорского клуба на победу в два раза выше, чем у команды из Хабаровска. Победитель матча: «Металлург» – 1.42, «Амур» – 2.84. При этом букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что красный свет за воротами будет зажигаться не менее пяти раз: Тот (4.5) М – 2.21, Б – 1.66.

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«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск). 22 декабря, 22:30

Клубы из столиц России и Беларуси также решают разные задачи: «Спартак» всерьез претендует на победу в конференции, «Динамо» обороняет свое восьмое место на Западе. Так что велик шанс, что эти соперники будут биться в первом же раунде плей-офф.

Но если с попаданием «красно-белых» в розыгрыш Кубка Гагарина вопросов никаких нет, то вот «зубрам» придется еще пободаться, чтобы попасть в число его участников. Команды подходят к очной дуэли, имея в своем активе серии из трех победных матчей. Но теперь одна из этих точно потеряет очки. Осталось только узнать, какая именно?

Фаворита в противостоянии «спартаковцев» и минских «динамовцев» определить очень непросто, их встречи отличаются завидным упорством. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на результаты десяти предыдущих матчей – в семи из них победитель не был выявлен в основное время.

Но сейчас аналитики Olimpbet полагают, что у хозяев шансов на благоприятный исход заметно больше, чем у гостей. Победитель матча: «Спартак» – 1.46, «Динамо» (Минск) – 2.69. А вероятность очередного овертайма в этом матче самым популярным букмекером страны оценивается кэфом 4.17.

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