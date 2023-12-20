Кубковая жара в Англии и Италии

Olimpbet предлагает аналитику к матчам с участием главных претендентов на трофеи.

Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ливерпуль» – «Вест Хэм Юнайтед». 21 декабря, 02:00 (время Астаны)

«Скаузеры» неудачно провели два последних матча: сначала мерсисайдцы уступили бельгийскому «Юниону» в Лиге Европы (1:2), а затем не смогли обыграть «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ (0:0).

Но если поражение на международной арене вообще никак не повлияло на «Ливерпуль» – свою группу ЛЕ он выиграл досрочно, а в Бельгии выступал экспериментальным составом, то потеря очков в сражении с «красными дьяволами» стоила команде Юргена Клоппа лидерства в национальном первенстве.

«Красных» настиг кризис? Так это или нет – станет понятно только во время рождественско-новогоднего марафона под названием Boxing Day, когда «Ливерпулю» в течение десяти дней предстоит сыграть с «Арсеналом», «Бернли» и «Ньюкаслом».

Но перед этим «банде» Клоппа нужно будет еще провести четвертьфинал Кубка лиги против «Вест Хэма», который предыдущую неделю, напротив, может занести себе в актив. Коллектив Дэвида Мойеса одержал две победы с общим счетом 5:0 (в Лиге Европы над «Фрайбургом» 2:0 и в АПЛ над «Вулверхэмптоном» 3:0) и перед встречей с грозным соперником явно находится в отличном настроении.

«Ливерпуль» – главный претендент на завоевание Кубка лиги, кэф на такой исход составляет 2.4. Для сравнения: у «Вест Хэм Юнайтед» он равен 10. Поэтому ничуть неудивительно, что эксперты Olimpbet считают «скаузеров» явными фаворитами и четвертьфинального противостояния с лондонцами, которое, к тому же, пройдет на их родной арене, одном из самых поющих стадионов мира «Энфилде»: П1 – 1.42, Х – 5.19, П2 – 6.79.

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Кубок Италии. 1/8 финала. «Интер» – «Болонья». 21 декабря, 02.00

Вне всяких сомнений, самая интригующая пара этой стадии Кубка Италии. За путевку в четвертьфинал турнира между собой сразятся клубы, входящие в зону Лиги чемпионов в Серии А. По итогам 17-ти туров «Интер» идет первым, «Болонья» занимает четвертую позицию.

Но если лидерство «нерадзурри» ничуть не удивляет, то стремительный взлет болонцев в этом сезоне поистине впечатляет. Да, когда-то «красно-синие» были одним из сильнейших клубов страны, они семь раз завоевывали «скудетто», но было это очень давно. В призерах «борзые» не финишировали более полувека, а последний трофей выигрывали в 1974-м году – как раз Кубок Италии.

Секрет успешного выступления «Болоньи» – работа одного из самых перспективных тренеров нового поколения Тьяго Мотты. В текущем сезоне команда под его управлением уже успела обыграть оба римских клуба («Лацио» 1:0, «Рому» 2:0), а также отобрать очки у «Наполи» (0:0), «Ювентуса» (1:1) и своего ближайшего соперника «Интера», добившись ничейного результата 2:2, причем в Милане.

Тем не менее аналитики Olimpbet видят коллектив Симоне Индзаги безоговорочным фаворитом не только домашней встречи с «Болоньей»: П1 – 1.55, Х – 4.18, П2 – 6.17, но и всего турнира. Кэф на победу «Интера» в Кубке Италии сезона-2023/24 составляет 4.05, у «Болоньи» он равен 51.

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