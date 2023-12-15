Актобе встречает фестиваль спорта и подарков «Көп рақмет»

В понедельник перед ТРЦ City Shopping Center пройдет большое развлекательное событие с сотнями призов. Что ждет актюбинцев на фестивале «Көп рақмет»?

18 декабря, в 12 часов, в Актобе стартует новогодний фестиваль «Көп рақмет», который совершенно точно не даст скучать гостям. Участвуя во множестве аттракционов, можно будет не только согреться, но и выиграть гору новогодних подарков.

Главный приз – умная колонка Яндекс.Станция Макс. Также совершеннолетние (21+) гости фестиваля «Көп рақмет» смогут принять участие в розыгрыше квартир в Астане!

Побороться за подарки можно будет, играя в гигантские асыки, мини-хоккей или сражаясь подушками на бревне. Всего гостей ждет около десяти игровых зон и развлекательная программа с участием ведущего и диджея.

Сохранить тепло гостям помогут не только активности от организаторов, но и согревающие напитки и еда.

Заряжайтесь новогодним настроением вместе с фестивалем «Көп рақмет» в Актобе!