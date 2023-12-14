Официальный партнер турнира «Ночь чемпионов IBA» в Астане – Olimpbet

Теги IBA бокс Данияр Елеусинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстан впервые встречает вечер бокса престижной серии «Ночь чемпионов IBA». Что организаторы яркого спортивного шоу готовят для публики в Астане?

 

15 декабря в казахстанской столице состоится одно из ярчайших событий в мире бокса – «Ночь чемпионов IBA». Это серия турниров, организованная Международной Ассоциацией бокса. События в рамках «Ночи чемпионов IBA» объединяют выдающихся мировых спортсменов, которые соревнуются по правилам профессионального бокса.

Нашу страну будут представлять топовые казахстанские бойцы – чемпионы и призеры чемпионатов мира и Азии. В главном событии вечера на ринг выйдет триумфатор Олимпиады-2016 Данияр Елеусинов. Противостоять ему будет Джабулани Макхенсе из Южно-Африканской Республики. Судя по букмекерским коэффициентам, у гостя очень мало шансов на победу: П1 – 1.1, П2 – 7.6.

Также против наших боксеров сразятся соперники из России, Нидерландов, Мексики, Кубы, Сербии и Узбекистана. Всего запланировано восемь поединков, состоящие из шести раундов по три минуты.

Официальным партнером турнира «Ночь чемпионов IBA» в Астане является букмекер №1 в Казахстане – Olimpbet. Компания выступает стратегическим инвестором профессионального спорта в стране и с готовностью поддерживает значимые международные спортивные события, проходящие на казахстанских аренах.

Ранее в 2023 году Olimpbet выступил генеральным партнером турнира PWL-4 (Poddubny Wrestling League) с участием топовых мировых борцов, прошедшего в алматинском Дворце спорта им. Балуана Шолака. Также Olimpbet был спонсором ярчайшего события в мире смешанных единоборств – первого стадионного MMA-турнира Hardcore Fighting Championship, собравшего тысячи зрителей на Almaty Arena.

«Ночь чемпионов IBA» в Астане пройдет 15 декабря в 19.00 на Beeline Arena (пр. Туран 4/2). Билеты на это событие можно купить в пределах от 1500 до 15000 тенге. Прямая трансляция турнира будет доступна на канале Qazsport.

 

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