Групповой турнир ЛЧ – всё: Olimpbet дает расклады на заключительные матчи

«Индейцы» против «орлов», а «сороки» – «дьяволов». На что ставить в самых интригующих встречах в группах E и F?

Группа Е. «Атлетико» (Испания) – «Лацио» (Италия). 14 декабря, 02:00 (время Астаны)

«Индейцы» с «орлами» уже имеют в своих карманах путевки в 1/8-ю финала ЛЧ-2023/24, им осталось только выявить победителя группы Е, который получит некоторые преференции в первом раунде плей-офф.

Сейчас «Атлетико» опережает «Лацио» на одно очко, так что команду Диего Симеоне в мадридском матче вполне устроит и ничья. «Бьянкоселести» же нужна только победа, если они, конечно, желают финишировать в квартете выше всех.

Матч первого тура между этими соперниками, состоявшийся 19-го сентября в столице Италии, запомнился в первую очередь чудесным спасениемримлян на пятой компенсированной минуте (1:1). Ничью им принес гол вратаря «Лацио» Ивана Проведеля. Чего ждать от игры в главном городе Испании?

«Атлетико» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов еще не допускал осечек на своем поле, выиграв у «Фейеноорда» 3:2 и разгромив «Селтик» 6:0. Да и последний на сегодня визит «лациале» в гости к «матрасникам» завершился их поражением со счетом 0:1.

Выходит, один из лидеров Примеры – безоговорочный фаворит в домашнем противостоянии с середняком Серии А? Во всяком случае, эксперты Olimpbet полагают, что у «Атлетико» шансы на выигрыш заметно предпочтительнее: П1 – 1.6, Х – 4.06, П2 – 5.74. А наиболее вероятный счет в матче на арене «ЦивитасМетрополитано», по мнению букмекера № 1 в Казахстане, победа хозяев 1:0 с кэфом 6.6.

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Группа F. «Ньюкасл» (Англия) – «Милан» (Италия). 14 декабря, 02:00

Обе команды еще не утратили шансов на выход в весеннюю часть главного еврокубка, однако даже победитель матча «Ньюкасл» – «Милан» не гарантирует себе участие в 1/8-й финала Лиги чемпионов. Ничья же на «Сент-Джеймс Парке» и вовсе оставит оба клуба без плей-офф ЛЧ, а для «россонери» в случае любых очковых потерь международный сезон будет окончен.

Судьба второго места в группе F, в которой досрочно первенствовала «Боруссия», целиком и полностью в руках, ногах и головах футболистов ПСЖ. Если парижане не уступят в Дортмунде немотивированным «шмелям», любые потуги «сорок» с «дьяволами» будут уже бессмысленны.

Хотя, конечно, плей-офф Лиги Европы никто не отменял, и «Ньюкаслу» достаточно будет не проиграть, чтобы оказаться выше «Милана» в итоговой таблице квартета. Ведь у англичан намного лучше разница забитых и пропущенных мячей, чем у итальянцев, а встреча в Милане сильнейшего не выявила (0:0).

Аналитики Olimpbet считают «Ньюкасл» явным фаворитом домашней игры с «Миланом», оценивая его перспективы на победу в два раза выше: П1 – 1.86, Х – 4.03, П2 – 3.88. При этом самый популярный букмекер склоняется к тому, что мяч будет влетать в ворота обеих команд: ОЗ: да – 1.71.

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