В Астане состоялась встреча спортивных маркетологов Казахстана

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Группа специалистов, работающих в казахстанском спортивном маркетинге, объявила о создании профессионального сообщества единомышленников, куда могут войти все, кто связан с индустрией, готов поделиться своим опытом или сам хочет узнать что-то новое и познакомиться с коллегами в комфортной неформальной обстановке.

Инициатором создания такого сообщества стал глава департамента медиа и маркетинга QJ League Антон Лысяк, ранее работавший в «Тоболе», «Кайрате» и баскетбольном клубе «Астана». Поводом, побудившим к такой идее, стало распространенное представление, якобы в Казахстане совсем не развит спортивный маркетинг и нет способных людей.

Задачи на ближайшее время очерчены следующие: создать базу спортивных профи, чтобы все потенциальные полезные контакты могли быть доступны в одном месте, а также поглубже изучить уже существующее положение дел, совместно посещая различные матчи и мероприятия.

«Хочется, чтобы наше сообщество стало не просто местом для обмена идеями. Это платформа для развития, творчества, совместной работы и новаторства. Здесь мы будем строить мосты между различными сферами, создавать новые возможности и воплощать в жизнь самые смелые идеи», – сказал Антон Лысяк по итогам первой встречи.

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