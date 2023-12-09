На что ставить в матчах с участием «Милана» и «Боруссии» 9 декабря?

Olimpbet рассказывает о предстоящих топ-поединках в Серии А и Бундеслиге.

Серия А. 15 тур. «Аталанта» – «Милан». 9 декабря, 23:00 (по времени Астаны)

«Милан», находящийся на третьем месте в таблице Серии А, отстает от лидирующего «Интера» на пять очков. Игра в Бергамо для парней Стефано Пиоли – возможность обыграть кризисного оппонента и не отстать от земляков-фаворитов сезона.

У коллектива Джан Пьеро Гасперини действительно ощущаются проблемы в игре. Ярким тому примером стал матч прошлого тура, когда бергамаски безнадежно «сгорели» в гостях у невзрачного «Торино» (0:3). «Аталанта» выглядела в той игре грустно. Сейчас хозяева предстоящей дуэли идут в таблице на девятом месте. Однако в линии букмекера №1 Казахстана Olimpbet коэффициенты не выделяют явного фаворита: П1 – 2.5, Х – 3.28, П2 – 2.94.

«Милан» не проигрывает «Аталанте» на протяжении уже пяти встреч. Вот и у Olimpbet вариант ставки на победу гостей с форой (0) предлагается по коэффициенту 2.08.

В пяти из восьми последних матчей «Милан» и забивал, и пропускал. Опцию ставки «обе команды забьют: да» в линии Olimpbet можно найти за коэффициент 1.82.

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Бундеслига. 14 тур. «Боруссия» (Дортмунд) – РБ«Лейпциг». 9 декабря, 23:30

Команды – соседи по турнирной таблице (пятая и четвертая строчки, 25 и 26 очков соответственно) и не могут похвастаться стабильностью в текущем сезоне. На дортмундском «Сигнал Идуна Парк» нас ожидает борьба за то, чтобы остаться в гонке за слоты в зоне ЛЧ. К тому же два последних поединка у хозяев – без побед. Однозначно будет горячо.

В линии самого щедрого букмекера Казахстана Olimpbet можно найти следующие коэффициенты на исходы: П1 – 2.55, Х – 3.83, П2 – 2.55.

Общий тотал забитых мячей (2,5) бол был пробит в последних шести домашних очных играх подряд «Боруссии» против «Лейпцига». Тот же тотал пробивался в последних пяти из шести поединков «Лейпцига» в Бундеслиге. Да и обе команды всегда играют с акцентом на атаку. Вариант ставки на тотал (3) бол в линии Olimpbet можно найти за коэффициент 1.65.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице «100% CASHBACK». Помните об ответственной игре.