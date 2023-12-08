На что ставить в битве самого титулованного клуба Италии с действующим чемпионом?

Самые интересные футбольные события пятницы – в аналитике Olimpbet. «Ювентус» и «Наполи» сойдутся в чемпионате Италии, а в испанском первенстве «Хетафе» встретится с «Валенсией».

Серия А. 15-й тур. «Ювентус» (Турин) – «Наполи» (Неаполь). 9 декабря, 01:45 (время Астаны)

«Старая синьора» набрала невероятный ход: в девяти предыдущих матчах Серии А самый титулованный клуб Италии терял очки всего однажды, сыграв вничью 1:1 с лидером таблицы «Интером».

«Наполи» же на аналогичном отрезке дистанции только проиграл три раза, а в минувшем туре был разгромлен уже упомянутым миланским клубом со счетом 3:0, причем на своем поле.

Действующий чемпион страны сейчас даже не попадает в зону ЛЧ, а в случае поражения в Турине неаполитанцы и вовсе рискуют вылететь из еврокубковой шестерки.

И ведь такое развитие событий вполне реально, учитывая не только актуальную форму соперников, но и то обстоятельство, что у «адзурри» более плотный график, чем у «бьянконери». Уже во вторник команде Вальтера Мадзарри предстоит провести важнейшую игру в Лиге чемпионов, в то время как коллектив Массимилиано Аллегри этот международный сезон пропускает.

Впрочем, не будем забывать, что в минувшем первенстве «синие» дважды обыграли «черно-белых», но тогда это были совсем другие «Наполи» и «Ювентус».

А сейчас эксперты Olimpbet считают «старую синьору», пусть и не безоговорочным, но все же фаворитом встречи в Турине: П1 – 2.39, Х – 3.24, П2 – 3.24. Сам же матч, по мнению букмекера № 1 в Казахстане с большой долей вероятности будет «низовым»: Тот (2.5) М – 1.79, Б – 2.06.

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Ла Лига. 16-й тур. «Хетафе» (Хетафе) – «Валенсия» (Валенсия). 9 декабря, 02:00.

Еще относительно недавно две эти команды были несопоставимы по классу и амбициям. В 2004-м году, когда «Хетафе» впервые в истории клуба поднялся в высший испанский дивизион, «Валенсия» выиграла Примеру, а также стала обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.

Но сейчас это соперники приблизительно одного уровня, о чем красноречиво свидетельствует таблица Ла Лиги, в которой по итогам 15-ти проведенных туров сезона-2023/24 «темно-синие» и «оранжевые» делят между собой девятую и десятую строчки, причем с абсолютно одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей (17-20).

Примерное равенство сил наглядно подтверждает и статистика последних очных встреч. Из десяти предыдущих дуэлей «Хетафе» с «Валенсией» выиграли трижды, а в четырех случаях победителя не выявили. В их противостоянии сложилась еще одна интересная закономерность: с 2018-го года хозяева в этой паре не уступают.

Вот и на этот раз аналитики Olimpbet полагают, что у принимающей стороны шансов на победу чуть больше, чем у гостей: П1 – 2.65, Х – 3.04, П2 – 3.04. При этом наиболее вероятный счет матча на арене «Колисеум Альфонсо Перес», по мнению самого популярного букмекера страны, нулевая ничья с кэфом 5.01.

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