«Барыс» едет к неудобному сопернику, а ярославские болельщики в ожидании волжского дерби

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам четверга в Континентальной хоккейной лиге.

«Сибирь» (Новосибирск) – «Барыс» (Астана). 7 декабря, 18:30 (время Астаны)

После двух подряд ярких побед (над «Металлургом» 5:2 и «Северсталью» 3:2 ОТ) «Барыс» вчистую проиграл «Авангарду» и снова опустился на грешную землю, вернее – на самое дно турнирной таблицы. По потерянным очкам клуб из Астаны делит последнее место во всей лиге с аутсайдером Западной конференции «Витязем».

У «Сибири» турнирное положение значительно лучше, чем у «барсов» – они входят в зону плей-офф, занимая на Востоке восьмую позицию. Правда, снизу «снеговиков» активно подпирают «Амур» с «Нефтехимиком», и если новосибирцы продолжат свою серию из поражений в «регулярке», которая насчитывает уже четыре матча, в самое ближайшее время они запросто могут выпасть из заветного числа команд, которые весной будут бороться за Кубок Гагарина.

А тут еще и подоспела новость о том, что Дэвид Немировски отправлен в отставку с поста главного тренера клуба из Новосибирска, что вряд ли добавит его хоккеистам положительных эмоций.

И все равно у «снеговиков» очень неплохие перспективы прервать затянувшуюся полосу неудач, ведь впереди их ждет встреча с одним из самых удобных соперников во всей лиге. «Сибирь» выиграла у «Барыса» все шесть предыдущих матчей, причем четыре из них – уже по ходу сезона-2023/24.

Эксперты Olimpbet практически не сомневаются в том, что сибиряки в седьмой раз подряд возьмут верх над гостями из Астаны. Победитель матча: «Сибирь» – 1.48, «Барыс» – 2.63. А вероятность дополнительного времени в этом матче самым надежным букмекером Казахстана оценивается кэфом 4.07.

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«Локомотив» (Ярославль) – «Ак Барс» (Казань). 7 декабря, 22:00

Болельщики «Ак Барса» было обрадовались, что их любимая команда вышла из кризиса, начала побеждать и подниматься вверх по таблице. Но вслед за четырьмя яркими победами в регулярном первенстве последовало болезненное поражение со счетом 1:4 от не хватающей с неба звезд «Северстали».

А впереди у коллектива Зинэтулы Билялетдинова – сложнейший выезд в Ярославль, где ее будет принимать местный «Локомотив», который после двух побед над «Сочи» вышел в потенциальные лидеры Западной конференции.

Битвы между двумя волжскими клубами практически всегда проходят в равной борьбе и редко завершаются с явным преимуществом одной из команд. Чаще всего – с преимуществом в одну, максимум в две шайбы.

В текущей «регулярке» «железнодорожники» с «барсами» еще не встречались, а вот оба матча прошлого сезона как раз принесли победы хозяевам с минимальным перевесом: сначала казанцы выиграли 3:2, затем ярославцы взяли реванш со счетом 2:1.

И на этот раз аналитики Olimpbet отдают предпочтение принимающей стороне. Победитель матча: «Локомотив» – 1.61, «Ак Барс» – 2.31. При этом букмекер № 1 в стране сомневается, что этот матч будет сильно результативным: Тот (4.5) М – 1.69.

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