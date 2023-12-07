Заряжайтесь новогодним настроением и получайте подарки

В ближайшую субботу в Караганде пройдет большое спортивно-развлекательное мероприятие с гарантированными призами. Что ждет горожан на фестивале «Көп рақмет»?

9 декабря, в 12 часов, перед ТРЦ Global City стартует новогодний фестиваль «Көп рақмет», который совершенно точно не даст скучать карагандинцам. Участвуя во множестве аттракционов, можно будет не только согреться, но и выиграть сотни новогодних подарков.

Главный приз – умная колонка Яндекс.Станция Макс. Также совершеннолетние (21+) гости фестиваля «Көп рақмет» смогут принять участие в розыгрыше квартир в столице!

Побороться за подарки можно будет, играя в гигантские асыки, мини-хоккей или сражаясь подушками на бревне. Всего гостей ждет около десяти игровых зон и развлекательная программа с участием ведущего и диджея.

Сохранить тепло гостям помогут не только активности от организаторов, но и согревающие напитки и еда.

Заряжайтесь новогодним настроением вместе с фестивалем «Көп рақмет» в Караганде!