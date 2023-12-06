Битвы грандов АПЛ – в коэффициентах Olimpbet

Казахстанский букмекер №1 предлагает аналитику на матчи «Манчестер Юнайтед» – «Челси» и «Астон Вилла» – «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) – «Челси» (Лондон). 7 декабря, 02:15 (время Астаны)

Еще несколько лет назад этот матч однозначно бы назвали битвой главных претендентов на титул. Однако нынешние реалии таковы, что верхом мечтаний «красных дьяволов» и «аристократов» будет попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

В первую очередь это относится к «Челси», который после14-ти туров занимает лишь десятую строчку в таблице АПЛ, отставая от заветного четвертого места на десять очков. Положение «Манчестер Юнайтед» немногимлучше: манкунианцы идут шестыми, опережая своих ближайших соперников на пять баллов.

Примечательно, что пять из шести предыдущих очных дуэлей между МЮ и «Челси» завершились вничью. Правда, последняя на данный момент их встреча, состоявшаяся 25 мая 2023 года, принесла разгромную победу «красным дьяволам» со счетом 4:1. Но тогда «синие» были, пожалуй, в еще более разобранном состоянии, чем теперь.

А сейчас эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в противостоянии «Юнайтед» со столичными «аристократами», отдавая даже небольшое предпочтение гостям из Лондона: П1 – 2.76, Х – 3.64, П2 – 2.45.

А что касается угловых, то по этому игровому показателю букмекер № 1 в Казахстане ожидает абсолютное равенство: П1 – 2.08, Х – 8.75, П2 – 2.08.

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«Астон Вилла» (Бирмингем) – «Манчестер Сити» (Манчестер). 7 декабря, 02:15

Клуб из Бирмингема – несомненно, главное открытие первой части сезона в АПЛ. «Вилланы» уверенно идут в зоне Лиги чемпионов, немного уступая лишь признанным грандам – «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». С последними команда испанского тренера Унаи Эмери проведет ближайшую встречу, а в случае победы – обойдет ее в таблице.

И ведь такой исход не выглядит фантастическим. «Астон Вилла» в текущем сезоне уже обыгрывала и «Челси», и «Тоттенхэм», причем в обоих случаях на выезде. А «горожан», которые не смогли победить в двух домашних матчах АПЛ подряд, «львы» принимают в Бирмингеме, где они пока не потеряли ни одного очка: шесть побед в шести матчах!

Впрочем, аналитики Olimpbet не особо верят в то, что «Астон Вилла» впервые за десять лет одолеет «Манчестер Сити»: П1 – 4.53, Х – 4.23, П2 – 1.7. Да и по угловымсамый популярный букмекер страны фаворитом также считает «горожан»: П1 – 3.4, Х – 10, П2 – 1.47.

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