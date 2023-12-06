ММА-замес в столице!

6 декабря топовая бойцовская лига страны Naizaпроводит зрелищный турнир в Астане.

Уже сегодня. Не пропустите вечер самых зрелищных боев– Naiza 55. Дворец единоборств имени ЖаксылыкаУшкемпирова принимает один из главных ММА-турниров в этом году.

На Naiza 55 запланировано 15 поединков, в которых помимо казахстанских файтеров примут участие бойцы из Японии, Бразилии, Азербайджана и Кыргызстана. Какиесхватки любителям единоборств никак нельзя пропустить?

Легенда казахстанского ММА, Жалгас «Жако»Жумагулов (14-9), вернется в лигу NAIZA, где он начинал путь свой путь в смешанных боевых искусствах. Его соперником станет японский боец Масато Накамура(9-7). Титан казахстанского ММА обещает устроить захватывающий поединок.

В соглавном событии встретятся бывший чемпион лиги Нурбек Кабдрахманов (8-2) и бывший чемпион AMC Fight Nights Мухаммед Эминов (18-1). Два опытных мастера бразильского джиу-джитсу будут бороться за вакантный пояс в полулегком весе.

В главном бою вечера чемпион наилегчайшего веса Диас Еренгаипов (14-3) будет защищать пояс против претендента из Японии, Руи Фукуды (21-7-1). Боец из Экибастуза долго шел к этому титулу и намерен порадовать болельщиков.

Аналитики Olimpbet предлагают такие коэффициенты на исход поединка Еренгаипов – Фукуда: П1 – 1.2, Х – 50, П2 – 4. Именно наш боец является фаворитом предстоящей схватки. А роспись на другие бои Naiza 55 у самого популярного букмекера страны.

Бои предварительного карда стартуют в 16:00, основного – в 19:00. Билеты от 500 до 1500 тенге доступны на сайтеzakazbiletov.kz.

Прямая трансляция турнира будет доступна на сайте Naiza.TV, а также в приложении и на сайте Olimpbet.kz в разделе «Трансляции Live».

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