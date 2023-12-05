Начнет ли «Барыс» выбираться со дна?

Olimpbet дает расклады на самые интересные матчи вторника в КХЛ.

«Авангард» (Омск) – «Барыс» (Астана). 5 декабря, 19:30 (время Астаны)

Несмотря на то, что казахстанская команда выиграла три из четырех последних матчей «регулярки», одержав, в том числе, победу над лидирующим в КХЛ магнитогорским «Металлургом», клуб из Астаны по-прежнему находится на самом дне таблицы лиги.

Поезд, отправляющийся в плей-офф, ближе к «Барысу» не становится, а времени на исправление ситуации остается все меньше. И, по правде говоря, после визита в гости к «Авангарду» у столичного клуба вряд ли станет больше шансов улучшить турнирное положение.

«Ястребы» – одни из самых неудобных соперников для «барсов» во всей Континентальной хоккейной лиге. Астанчане не могут обыграть сибиряков на протяжении шести матчей регулярного первенства, а в Омске казахстанцы не побеждали без малого три года – с 23 декабря 2020-го.

Успел «Авангард» огорчить «барсов» уже и в текущем сезоне, девятого сентября взяв верх над тогда еще командой Андрея Скабелки со счетом 4:1.

Аналитики Olimpbet видят омских «ястребов» безоговорочными фаворитами и ближайшей встречи с коллективом, теперь уже возглавляемым Галымом Мамбеталиевым. Победитель матча: «Авангард» – 1.32, «Барыс» – 3.34. При этом букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что хоккеистам удастся зажечь красный свет за воротами не менее пяти раз за игру: Тотал (4.5) бол – 1.59.

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«Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА (Москва). 5 декабря, 19:00

Лидер сезона против действующего обладателя Кубка Гагарина – несомненно, самая яркая вывеска игрового дня в КХЛ! Тем более, обеим командам эта встреча важна не только с точки зрения принципиальности сражения, но и в турнирном плане.

ЦСКА все никак не может подняться в зону сеяных клубов Западной конференции. «Металлург» же, хотя все еще и занимает первое место на Востоке, два последних матча «регулярки» проиграл и по потерянным очкам уже уступает омскому «Авангарду».

«Армейцы» едут в Магнитогорск после поражения в соседнем Челябинске от «Трактора» (1:3), москвичи проиграли «магнитке» две предыдущие очные встречи, одна из которых пришлась уже на текущую «регулярку». По всем раскладам «сталевары» – заведомые фавориты центрального противостояния вторника в лиге.

Аналитики Olimpbet тоже полагают, что у хозяев шансов на благоприятный исход больше, чем у гостей, хотя и не сбрасывают «армейцев» со счетов. Победитель матча: «Металлург» – 1.76, ЦСКА – 2.06. А вероятность овертайма в магнитогорском матче самым надежным букмекером страны оценивается кэфом 3.97.

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