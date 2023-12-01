3.3 тысячи призов Olimpbet раздал меньше чем за час

Самый щедрый букмекер страны назвал призеров первого розыгрыша акции «Көп рақмет».

Olimpbet, казахстанский букмекер №1, активно настроился на новогодний вайб и уже начал дарить приятные и полезные подарки своим любимым клиентам. 29 ноября состоялся первый розыгрыш масштабной акции «Көп рақмет».

Зрителями прямого эфира на YouTube-канале Olimpbet Play стало около 40 тысяч человек. А 3 331 клиент самого популярного казахстанского букмекера выиграл во время трансляции целую гору призов.

В их числе: три MacBook Pro и смарт-ТВ, десять iPhone 15, пятнадцать PlayStation и Xbox, десятки умных часов, колонок, роботов-пылесосов, наушников и пауэрбанков. А также 3 100 фрибетов эквивалентом от тысячи до 10 тысяч тенге.

В первом розыгрыше Olimpbet показал своего главного новогоднего представителя – стильного и щедрого Деда Мороза. А раздавать подарки ему помогали стендап-комик Арсен Алтыбаев и казахстанский гуру футбольного фристайла Камбар Мустафин.

Этот эфир – первый в числе грандиозных розыгрышей акции «Көп рақмет». Не пропустите следующие трансляции 13 и 27 декабря. Кстати, в заключительный день акции будут разыграны главные суперпризы – 3 квартиры в Астане.

Условия акции «Көп рақмет» от Olimpbet:

– для участия в розыгрыше 10 тысяч призов нужно сделать ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz от 3 000 тенге на события с коэффициентами от 1.5 (ординар) и от 1.8 (экспресс);

– для участия в розыгрыше квартир, нужно сделать ставки с теми же коэффициентами, но на сумму от 10 000 тенге;

– чем больше прогнозов, тем больше шансов на выигрыш.

Сроки проведения: с 15 ноября по 27 декабря 2023 года. Важное условие – подписка на канал Olimpbet Play.

Обязательно прочтите полные правила участия на странице акции. Присоединяйтесь к «Көп рақмет» от Olimpbet и сделайте главный праздник года еще ярче!