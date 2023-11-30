«Барыс» ждет в гости лидера, «Ак Барс» – неудобного соперника

Olimpbet дает расклады на самые интересные противостояния четверга в КХЛ.

«Барыс» (Астана) – «Металлург» (Магнитогорск). 30 ноября, 19:30 (время Астаны)

Проиграв «Витязю» (2:5), «Барыс» потерпел 11-е поражение в 14-ти последних матчах «регулярки». Теперь он на самом дне таблицы не только Восточной конференции, но и всей лиги.

С каждым днем шансов на то, что мы увидим казахстанскую команду среди участников Кубка Гагарина, становится все меньше. По правде говоря, их уже и сейчас почти нет. И маловероятно, что они прибавятся по итогам ближайшего матча, ведь в гости к клубу из Астаны едет лидер чемпионата – магнитогорский «Металлург».

Победоносная серия «магнитки» достигла уже 11-ти матчей, и вряд ли команда Андрея Разина собирается останавливаться на этом рубеже. Особенно в игре, в которой «сталеварам» будет противостоять аутсайдер, набравший ровно в два раза меньше очков (54 против 27).

Это будет уже четвертая встреча «Барыса» и «Металлурга» в сезоне-2023/24, все три предыдущих завершились в пользу «сталеваров», две из них – в основное время.

Эксперты Olimpbet не видят особых предпосылок к тому, чтобы казахстанцы прервали неудачную серию в противостоянии с уральцами, считая «магнитку» безоговорочным фаворитом игры в Астане. Победитель матча: «Барыс» – 3.08, «Металлург» – 1.37. А вероятность овертайма самым надежным букмекером Казахстана оценивается коэффициентом 4.57.

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«Ак Барс» (Казань) – «Автомобилист» (Екатеринбург). 30 ноября, 22:30

Победами над «Витязем» и «Ладой» казанцы прервали серию неудач и поднялись в зону сеяных команд Востока. А клуб из Екатеринбурга, потерпев третье поражение в четырех последних встречах регулярного первенства, напротив, оттуда вылетел, опустившись на седьмую строчку в конференции.

Впрочем, ближайших соперников в таблице разделяют всего два очка, так что по итогам матча в столице Татарстана «Автомобилист» запросто может сравняться с «Ак Барсом».

Удивительно, но, несмотря на то, что эти команды находятся в одной конференции, за прошедшую половину «регулярки» они еще ни разу не встречались друг с другом. А вот в прошлом сезоне все четыре очные дуэли остались за «Автомобилистом».

Смогут ли екатеринбуржцы взять верх над казанцами в пятый раз подряд и догнать их? Аналитики Olimpbet полагают, что сделать это команде Николая Заварухина будет невероятно тяжело. Победитель матча: «Ак Барс» – 1.63, «Автомобилист» – 2.26. При этом самый популярный букмекер страны сомневается, что матч на «Татнефть Арене» порадует зрителей обилием заброшенных шайб: Тотал (6.5) мен – 1.16, Тотал (6.5) бол – 4.39.

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