Тысячи подарков клиенты Olimpbet получат уже сегодня

Не пропустите первый розыгрыш новогодней акции «Көп рақмет»!

Казахстанский букмекер №1, Olimpbet, запустил главную акцию года – «Көп рақмет». Для своих клиентов он приготовил 10 тысяч новогодних подарков. Это массапремиальных гаджетов, море фрибетов, а также квартиры в столице.

И уже сегодня состоится первый прямой эфир с розыгрышем призов. Olimpbet обещает полноценное интерактивное шоу – с викториной для знатоков спорта, мастер-классом по футбольному фристайлу, шутками от ведущих и, как это принято у самого щедрого букмекера страны, раздачей множества призов.

Не пропустите трансляцию «Көп рақмет» 29 ноября, в 19:00, на YouTube-канале Olimpbet Play.

В первом розыгрыше клиенты Olimpbet смогут выигратьпремиальные смартфоны и ноутбуки, смарт-телевизоры и игровые консоли, а также наушники, роботы-пылесосы, другие полезные гаджеты для дома и тысячи фрибетов от Деда Мороза.

Условия акции «Көп рақмет»:

– для участия в розыгрыше 10 тысяч призов нужно сделать ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz от 3 000 тенге на события с коэффициентами от 1.5(ординар) и от 1.8 (экспресс);

– для участия в розыгрыше квартир, нужно сделать ставки с теми же коэффициентами, но на сумму от 10 000 тенге;

– чем больше прогнозов, тем больше шансов на выигрыш.

Сроки проведения акции «Көп рақмет» от Olimpbet: с 15 ноября по 27 декабря 2023 года.

Важное условие: подписка на канал Olimpbet Play. Именно там каждые две недели будут проходить прямые эфиры с розыгрышами призов: 29 ноября, 13 и 27 декабря.

Обязательно прочтите полные правила участия на странице акции. Присоединяйтесь к «Көп рақмет» от Olimpbet и сделайте главный праздник года еще ярче!