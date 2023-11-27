Продолжится ли каталонская сказка?

Olimpbet предлагает аналитику к матчам чемпионатов Испании и Италии



Ла Лига. 14-й тур. «Жирона» (Жирона) – «Атлетик» (Бильбао). 28 ноября, 02:00 (время Астаны)

«Жирона» – скромный представитель каталонского региона. Долгие годы она находится в тени не только соседей из «Барселоны», но и «Эспаньола», который ныне не блещет даже в Сегунде, втором по силе испанском дивизионе.

В пяти предыдущих матчах чемпионата коллектив Анхеля Мичела выбил максимум очков – 15 из 15-ти возможных, благодаря чему остается главным возмутителем спокойствия сезона в Примере, ведя борьбу за единоличное лидерство с самим мадридским «Реалом».

Продолжить свое победоносное шествие «бело-красные» постараются и в домашнем матче с «Атлетиком» из Бильбао – соперником, возможно, и не самым топовым, но очень и очень опасным, традиционно не признающим авторитетов.

Прямо сейчас в активе каталонцев на десять очков больше, чем у басков. К тому же «Жирона» выиграла оба очных матча предыдущего сезона. Вот и на этот раз аналитики Olimpbet видят «Жирону», пусть и не безоговорочным, но фаворитом ближайшей встречи: П1 – 2.27, Х – 3.69, П2 – 3. Самый надежный букмекер страны отдает небольшое предпочтение хозяевам и по угловым: П1 – 1.96, Х – 6.6, П2 – 2.23.

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Серия А. 13-й тур. «Болонья» (Болонья) – «Торино» (Турин). 28 ноября, 01:45

Уступив в минувшем туре в гостях «Фиорентине» (1:2), «Болонья» прервала свою впечатляющую беспроигрышную серию в чемпионате Италии, растянувшуюся на десять матчей.

«Торино» неделю назад также недосчитался очков, сыграв на выезде вничью с «Монцей» (1:1). С другой стороны, «быки» не проигрывают уже три тура подряд и наверняка думают о том, чтобы продолжить подъем по таблице, ведь в случае победы в Болонье они смогут обогнать своих ближайших соперников.

«Болонье» же выигрыш вообще позволит ворваться в еврокубковую зону. Да и новую удачную серию команда Тьяго Мотты не прочь начать именно с матча против «гранатовых».

Фаворита в сражении приблизительно равных по силе противников определить непросто, о чем красноречиво свидетельствует и статистика: из десяти предыдущих очных дуэлей ровно половина завершилась мирным исходом. Правда, в минувшем сезоне соперники обменялись домашними победами.

Эксперты Olimpbet полагают, что и в ближайшей встрече между «Болоньей» и «Торино» у хозяев шансов на благоприятный исход заметно больше: П1 – 2.43, Х – 3.06, П2 – 3.26. Кроме того, букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что матч на стадионе «Ренато Далль’Ара» с большой долей вероятности будет «низовым»: Тот (2.5) М – 1.57, Б – 2.36.

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