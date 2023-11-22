«Зубры» на берегах Урала, и чемпионы в гостях у «рысей»

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам среды в КХЛ

22 ноября в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» в Екатеринбурге примет минское «Динамо», а «Северсталь» и ЦСКА встретятся в Череповце.

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Динамо» (Минск). 22 ноября, 20:00 (время Астаны).

Вроде бы не самая привлекательная вывеска: команда из середины турнирной таблицы Востока принимает клуб, отчаянно цепляющийся за последнее кубковое место на Западе.

Однако если обратиться к статистике, то легко можно обнаружить, насколько захватывающими и результативными выходят матчи между «Автомобилистом» и минским «Динамо», причем именно в Екатеринбурге.

6:5 (ОТ), 3:4, 7:3, 5:3 – с такими вариантами счета завершились четыре последние встречи между этими соперниками на берегах Урала. В общем, есть все предпосылки для того, что мы снова станем свидетелями залихватского хоккея в исполнении екатеринбуржцев и минчан.

«Зубров» явно накрыл кризис, у них неприятная серия из четырех поражений в «регулярке» подряд. Что касается «Автомобилиста», то он на таком же отрезке одержал три победы, проиграв лишь раз.

По всем раскладам команда Николая Заварухина выглядит фаворитом в сражении с коллективом Дмитрия Квартального. Такого же мнения придерживаются и эксперты Olimpbet, отдающие заметное предпочтение хозяевам. Победитель матча: «Автомобилист» – 1.67, «Динамо» (Минск) – 2.19.

Однако самый надежный букмекер Казахстана слабо верит в то, что на этот раз повторится голевая феерия предыдущих сезонов: Тотал (6.5) мен – 1.2, Тотал (6.5) бол – 3.9.

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«Северсталь» (Череповец) – ЦСКА (Москва). 22 ноября, 22:30

К очной дуэли противники подходят на фоне крайне обидных поражений. ЦСКА до визита в Череповец проиграл в принципиальном «армейском» дерби СКА (1:2), а «Северсталь» перед встречей с действующим обладателем Кубка Гагарина уступила худшей на тот момент команде Западной конференции, «Витязю», причем на своем льду – 3:5.

Но на москвичей у череповчан, понятное дело, будет совсем иной настрой. «Желто-черные» регулярно не просто дают достойный отпор «красно-синим», но и нередко их обыгрывают. Достаточно сказать, что ставшая в итоге триумфальной для ЦСКА серия плей-офф минувшего сезона едва не оборвалась в первом же раунде, столичная команда склонила чашу весов в свою пользу лишь в решающем, седьмом матче серии.

Три последних встречи между этими соперниками в «регулярке» и вовсе завершились победами «рысей», а одна из них была достигнута уже по ходу текущего сезона, причем на выезде.

В общем, «армейцам» точно не стоит рассчитывать на легкую прогулку в Череповце, хотя аналитики Olimpbet и полагают, что у ЦСКА заметно больше шансов на благоприятный исход. Победитель матча: «Северсталь» – 2.4, ЦСКА – 1.57. При этом вероятность дополнительного времени самым популярным букмекером в стране оценивается кэфом 4.18.

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