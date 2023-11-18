С каким счетом лидеры группы В «разберут» аутсайдеров?

Букмекер Olimpbet предлагает расклады на субботние игры отбора на Евро-2024.

Группа B. Нидерланды – Ирландия. 19 ноября, 01:45 (по времени Астаны)

В группе B уверенно лидирует Франция, набрав 18 очков после шести матчей. Второе-третье места делят Нидерланды и Греция с 12-ю баллами. Вот только у «оранжевых» на матч меньше и в прошлом туре они в очном поединке обыграли (1:0) как раз греков. Впереди у Нидерландов остались два поединка, с Ирландией и Гибралтаром. Условия для выхода в финальную часть Евро-2024 со второго места выглядят вполне комфортными.

Статус Нидерландов как фаворита матча подтверждают и коэффициенты в линии казахстанского букмекера № 1 Olimpbet: П1 – 1.2, Х – 6.74, П2 – 14.75.

Ирландцы потеряли все шансы на выход из группы. Да и выглядит сборная в текущем отборочном турнире откровенно слабо. Шесть очков после семи матчей, всего две победы (обе над Гибралтаром) – все это не добавляет ирландцам оптимизма. По сути, сражаться в Нидерландах им предстоит исключительно за честь герба на футболке.

Более чем вероятно, что хозяева не станут откладывать дело в долгий ящик и устроят штурм с первых минут. К тому же в их ростере достаточно молодых и голодных звездочек, которым есть что доказывать на поле.

Чтобы окончательно решить все вопросы с выходом в финальную часть Евро, «оранжевые» вполне могут устроить настоящую осаду ворот ирландцев в обоих таймах. В линии Olimpbet есть вариант ставки «Нидерланды забьют в обоих таймах: да» по коэффициенту 1.87.

Матч вообще ожидается результативным. Несмотря на неудачные игры в отборе, в четырех из семи поединков Ирландии пробивался тотал 2,5. О мотивации Нидерландов уже сказано. В линии самого популярного букмекера Казахстана Olimpbet можно поставить на общий тотал голов в матче (3) бол по коэффициенту 2.04.

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Группа B. Франция – Гибралтар. 19 ноября, 01:45 Астаны

Французы уже обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2024 с первого места. Гибралтар же – одна из самых слабых команд Старого Света. В шести проведенных встречах отбора гости имеют разницу забитых и пропущенных мячей 0-21... Не стоит в такой ситуации обсуждать соотношение сил команд. Об этом говорят и коэффициенты на исходы игры в линии самого популярного букмекера Казахстана Olimpbet: П1 – 1.01, Х – 35, П2 – 59.

Если у подопечных Дидье Дешама будет тренерская установка на тотальный разгром – тогда гибралтарцам не позавидуешь. Но подобная задача может стать побочной для практичного наставника хозяев. В игре с Гибралтаром он, скорее всего, первым делом просмотрит ближайший кадровый резерв сборной, дав поиграть всем многочисленным молодым талантам Франции.

В прошлой игре в Гибралтаре французы выиграли «всего лишь» 3:0, и этот результат довольно удивителен. Если трехцветные включат форсаж перед своими болельщиками – гибралтарцев ждет разгромное поражение. В линии Olimpbet есть ставка на общий тотал матча (5,5)бол по коэффициенту 1.7.

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