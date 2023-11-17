Комментаторы Ербол Каиров и Роман Нагучев верят в уверенную победу Казахстана над Сан-Марино 

17 ноября в 21:00 по астанинскому времени в матче отборочного турнира к Евро-2024 сборная Казахстана примет Сан-Марино. Прогноз на эту игру дали Ербол Каиров и Роман Нагучев – комментаторы и амбассадоры FONBET.

FONBET – букмекер с самыми быстрыми выплатами в Казахстане – предлагает всем болельщикам поддержать сборную Казахстана и сделать СТАВКУ БЕЗ РИСКА на игру против Сан-Марино: соберите экспресс с коэффициентом от 2.50 и включите в него хотя бы одно событие из матча Казахстан – Сан-Марино. В случае проигрыша вам вернется 100% от суммы ставки в виде бонуса на бонусный счет.

А еще FONBET дарит до 200 000 тенге при регистрации. Следите за матчами на сайте или в мобильном приложении FONBET и делайте ставки без риска.

Прогноз амбассадора FONBET Ербола Каирова на матч Казахстан – Сан-Марино: индивидуальный тотал Казахстана больше 2.5 за 1.47

Сборная Казахстана подходит к этой игре с большими потерями. Не помогут Бахтиер Зайнутдинов и Асхат Тагыберген. Однако мы не раз видели, как трудности команду Магомеда Адиева лишь закаляли. Того же Зайнутдинова может заменить Ислам Чесноков. Или же Александр Зуев, набравший форму. Сан-Марино хоть и слабейшая сборная мира, но играть в футбол умеет. Взять тот же гостевой матч в Италии – там команда долгое время держалась. Но сейчас другой случай. На «Астана Арене» будет ажиотаж, и хозяева ринутся вперед. Думаю, несколько раз казахстанцы должны забивать. Ставлю на то, что хозяева забьют как минимум три гола. Однако с подстраховкой – индивидуальный тотал Казахстана больше 2.5.

Прогноз амбассадора FONBET Романа Нагучева на матч Казахстан – Сан-Марино: победа Казахстана с форой -2.5 за 1.60

Сборная Казахстана выиграет у Сан-Марино и выиграет крупно. Предполагаю фору (-2.5), потому что иначе быть не может. Даже без Бахтиёра Зайнутдинова Казахстан вполне может разгромить своего соперника, иначе никакого чемпионата Европы не видать. А мы там Казахстан ждем!

Делайте ставки на матчи сборной Казахстана без риска в FONBET. Компания дарит до 200 000 ₸ на первый депозит и была признана букмекером с самыми быстрыми выплатами в Казахстане – www.fonbet.kz/s/vtnD1v