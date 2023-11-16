Пятьдесят к одному: Испания и Словакия в погоне за досрочными путевками в Германию

Аналитику к самым интересным матчам четверга в отборе на Евро-2024 предлагает Olimpbet.

Группа J. Словакия – Исландия. 17 ноября, 01:45(время Астаны)

С победителем секстета J все давно известно – это Португалия, гарантировавшая себе участие в Евро-2024 еще по итогам шестого тура. На второй строчке скореевсего окажется Словакия. Ей для поездки в Германию достаточно набрать всего одно очко в двух оставшихся матчах.

Решить все вопросы по попаданию на континентальное первенство словаки постараются на глазах родных зрителей – в домашней встрече со сборной Исландии, которая теоретически еще также претендует на заветную путевку.

Правда, «викингам», в отличие от «соколов», в Братиславе необходимо только побеждать – любой другой результат гостей не устроит. Вот только выиграть на выезде у словаков исландцам будет весьма непросто, ведь на своем поле они им уступили 1:2.

Аналитики Olimpbet полагают, что у хозяев шансов на благоприятный исход несравненно больше, чем у гостей: П1 – 1.77, Х – 3.63, П2 – 4.77. Столь же солидным ожидается перевес сборной Словакии и по угловым: П1 – 1.47, Х – 9.25, П2 – 3.5.

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Группа А. Кипр – Испания. 16 ноября, 23:00

Киприоты напрочь проваливают этот отборочный цикл. Больше островитян (да и то всего на один мяч) в квалификации Евро-2024 пропустили только безнадежные «карлики» из Сан-Марино, которые при этом еще и провели на две игры больше. С нападением у сборной Кипра проблемы не меньшие – всего два гола, даже у Андорры больше.

Испания же после сенсационного поражения во втором туре от Шотландии затем одержала четыре победы кряду с общим счетом 16:1 и ожидаемо вышла в лидеры группы А.

Для официального оформления путевки в финальную часть континентального первенства «красной фурии» будет достаточно и ничьей в выездном противостоянии с Кипром. Однако вряд ли гости намереваются довольствоваться мирным исходом, ведь еще ни разу в истории взаимоотношений этих сборных испанцы не теряли очки – девять побед в девяти матчах!

Вот и эксперты Olimpbet вообще не сомневаются в десятой, юбилейной победе Испании, считая «красную фурию» безоговорочным фаворитом предстоящего матча. Пятьдесят к одному – на победу гостей: П1 – 50, Х – 16, П2 – 1.03.

Более того, самый надежный букмекер Казахстана склоняется к тому, что команда Луиса де ла Фуэнте забьет не менее четырех мячей: Испания (3.5) бол – 1.79.

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