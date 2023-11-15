Olimpbet выбрал Деда Мороза

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Обошлось без сабмишнов и трэш-тока. После нескольких стадий отбора директор новогоднего настроения Olimpbet официально найден. Совсем скоро его представят общественности.

Необычную вакансию о поиске директора новогоднего настроения казахстанский букмекер №1 разместил около двух недель назад. Было собрано более 200 откликов, десятки человек пришли на кастинг, который занял несколько этапов.

Для кого-то испытания начались еще до того, как они предстали перед камерами. В коридорах студии чуть не подрались боец ММА и пенсионер, проявивший неожиданную прыть. Молодой файтер пытался проскочить вперед всех, потому что припарковался в неположенном месте и торопился.

Но пожилой человек, закаленный стоянием в очередях в поликлиниках, не дал спуску оппоненту. Кто же знал, что пенсионер сам был инструктором по самбо, и не спортивному, а боевому.

«Когда ты трэш-ток еще не выучил, я сабмишном свой 300-й бой закончил», – кричал он в спину ретировавшемуся единоборцу, потерявшему шанс стать Дедом Морозом от Olimpbet.

Комиссия тестировала потенциальных новогодних представителей компании на разные лады. И если у кого-то из соискателей хорошо получалось со спортивной частью – 89 отжиманий за минуту, то совсем плохо шло дело с ораторскими навыками. Произнести базовый дедморозовский текст могли не все и не сразу.

Кто-то пришел на просмотр из «смежных дисциплин». В их числе – главный по теннису на канале Olimpbet Play Сергей Мазур и ведущий «Вестника ММА» Михаил Краймер, пробовавшие себя в произношении раскатистого «хо-хо-хо».  

По итогам кастинга, продлившегося несколько дней, был выбран самый идеальный новогодний представитель компании. Следите за анонсами и совсем скоро вы узнаете, кто поможет Olimpbet доставить горы новогодних подарков, которые для своих клиентов подготовил самый щедрый букмекер страны.

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