Битва грандов в Казани и дерби в Москве

Olimpbet дает расклады на самые интересные матчи вторника в КХЛ.

«Ак Барс» (Казань) – СКА (Санкт-Петербург). 14 ноября, 22:00 (время Астаны)

Составители календаря КХЛ сделали так, чтобы два «тяжеловеса» лиги, выступающие в разных конференциях, оба матча регулярного первенства провели с интервалом всего в две недели.

Первая встреча сезона между «Ак Барсом» и СКА, состоявшаяся 31 октября в Санкт-Петербурге, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2. Примечательно, что после удачно проведенной игры на берегах Невы казанцы успели потерпеть три поражения в «регулярке», лишившись лидерства на Востоке.

«Армейцы» же, напротив, два предыдущих матча в чемпионате выиграли, поднявшись на шестое место таблицы Запада.

Похоже, «Ак Барс» угодил в кризис, тогда как СКА – наоборот, из него, наконец, выбрался. Но можно ли считать команду Романа Ротенберга фаворитом в выездном противостоянии с коллективом старейшины тренерского цеха Зинэтулы Билялетдинова, ведь предыдущий визит питерских «армейцев» в Казань завершился для них неудачей – проигрышем 2:5?

Эксперты Olimpbet полагают, что на этот раз шансы соперников на благоприятный исход практически равны, отдавая лишь незначительное предпочтение хозяевам. Победитель матча: «Ак Барс» – 1.8, СКА – 2. При этом наиболее вероятный счет, согласно линии казахстанского букмекера № 1, ничья 2:2 с кэфом 8.25.

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«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва). 14 ноября, 22:30

Не менее яркий матч вторника любителей хоккея ожидает и в Москве, где состоится столичное сражение «Спартака»и «Динамо». Земляки поочередно сменяют друг друга во главе таблицы Западной конференции, все дальше убегая от преследователей.

Сейчас вперед вырвались «бело-голубые», воспользовавшись осечкой «красно-белых» в Тольятти, где те уступили лидеру Востока «Ладе» (3:4 Б). Но «Спартак» может вернуться на верхнюю строчку, если победит в дерби.

Любопытно, что в минувшем сезоне «Спартак» с «Динамо» играли в этот же день, 14-го ноября. Та встреча годичной давности была неимоверно упорной и завершилась в пользу «спартачей» по буллитам (3:2 Б).

Успели соседи провести друг с другом один матч и в текущей «регулярке», а вот он уже принес убедительную победу «динамовцам» со счетом 6:3.

Аналитики Olimpbet не видят явного фаворита в дерби, считая, что шансы выиграть у номинальных выиграть чуть выше. Победитель матча: «Спартак» – 1.78, «Динамо» (Москва) – 2.03. А вероятность овертайма самым популярным букмекером Казахстана оценивается кэфом4.1.

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