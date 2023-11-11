На что ставить в матчах «Реала» и «Боруссии»

Топ-клубы Испании и Германии столкнутся с сопротивлением «Валенсии» и «Штутгарта». Olimpbet дает свои расклады.

Ла Лига. 13 тур. «Реал Мадрид» – «Валенсия». 12 ноября, 02:00 (по времени Астаны)

«Реал» поступательно набирает топ-форму, и этому не мешает даже игра на несколько фронтов. Несмотря на то, что в середине недели мадридцы трудились в матче Лиги чемпионов (3:0) против португальской «Браги», а «Валенсия» отдыхала после минувшего воскресного тура Ла Лиги, фаворит грядущего противостояния однозначен. В линии самого популярного букмекера Казахстана Olimpbet поставить на исходы встречи можно по следующим коэффициентам: П1 – 1.33, Х – 5.52, П2 – 8.75.

В последнем очном поединке в конце прошлого сезона «Реал» в гостях уступил «Валенсии» (0:1). Но тогда «летучие мыши» сражались за выживание в элитном дивизионе и были готовы буквально загрызть «сливочных». Сейчас же «Валенсия» идет на восьмом месте, относительно благополучно чувствует себя, но продолжает оставаться абсолютно непредсказуемым коллективом.

Вряд ли поможет гостям и ротация основного вратаря «Реала». Перед игрой с «Брагой» травму получил Тибо Куртуа, и поединок ЛЧ отыграл украинский кипер Андрей Лунин. Отыграл шикарно, на ноль, парировав в том числе пенальти. Так что не стоит, вероятно, гостям надеяться на ошибки и в этой линии хозяев. Да и статистика – вещь упрямая: Мадрид не проигрывал «Валенсии» в 18 последних домашних очных матчах во всех турнирах.

К слову, «Реал» забивал минимум два мяча в ворота валенсийцев в 11 из 12 последних домашних очных поединках. В линии Olimpbet есть ставка на индивидуальный тотал «Реала» в матче (2) бол за коэффициент 1.71.

У гостей также есть отличная опция в атаке – агрессивный Уго Дуро за 11 туров забил уже пять мячей. В линии Olimpbet можно найти вариант ставки «обе команды забьют: да» по коэффициенту 2.

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Бундеслига. 11 тур. «Штутгарт» – «Боруссия» Дортмунд. 11 ноября, 20:30 Астаны

«Штутгарт» приятно удивляет в этом сезоне. После десяти туров Бундеслиги команда набрала 21 очко и делит третье-четвертое места как раз с дортмундцами. Сойдутся вечером субботы два коллектива, что набрали отличную игровую форму – «Боруссия» доказала это в минувший вторник, уверенно переиграв в Лиге чемпионов «Ньюкасл» на своем поле (2:0).

В линии самого надежного букмекера Казахстана Olimpbet опубликованы коэффициенты на исходы дуэли. И согласно им, в матче нет однозначного фаворита: П1 – 2.58, Х – 3.82, П2 – 2.53.

Любопытно, что «Боруссия» не проигрывала «Штутгарту» в 21 из 23 последних очных встречах во всех турнирах. В линии Olimpbet есть вариант ставки на победу гостей с форой (0) за коэффициент 1.89.

Стоит учесть, что в 17 из 18 последних очных матчах команд проходила ставка на тотал забитых мячей больше 2,5. Аналитики ожидают, что и предстоящая игра станет результативной. В линии Olimpbet можно найти вариант на тотал (3) бол по коэффициенту 1.71.

Главный страйкер «Штутгарта» Серу Гирасси находится в какой-то фантастической голевой форме. В восьми проведенных турах он забил уже 14 мячей. Впрочем, в последние дни гвинеец лечился от мышечной травмы. Ожидается, что к матчу с «Боруссией» он поправится и сыграет. В линии Olimpbet есть вариант ставки на забитый гол в матче в его исполнении по коэффициенту 1.98.

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