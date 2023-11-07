Не пропустите самый масштабный розыгрыш акции «Гонка за мечтой»

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Два автомобиля Toyota Camry и другие призы уже сегодня выиграют болельщики казахстанского футбола. Смотрите прямой эфир на YouTube-канале Olimpbet Play!

7 ноября в 19:00 состоится заключительный прямой эфир акции «Гонка за Мечтой». Ее общий призовой фонд составил 70 миллионов тенге, а розыгрыши для клиентов Olimpbet продолжались несколько месяцев.

Сегодня у участников акции есть шанс выиграть автомобиль Toyota Camry, топовую технику Apple и фрибеты. Чтобы не пропустить финал «Гонки за Мечтой», подключайтесь к прямому эфиру на YouTube-канале Olimpbet Play.

 

«Гонка за мечтой» – масштабная акция от казахстанского букмекера №1. В ней приняли участие все, кто сделал хотя бы один прогноз на любое событие в отечественном футболе или футзале с 27 марта до 31 октября 2023 года.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице «100% CASHBACK». Помните об ответственной игре.

 

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