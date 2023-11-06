Спор Москвы с Санкт-Петербургом и битва Урала с Сибирью

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам понедельника в КХЛ.

«Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 6 ноября, 20:00 (время Астаны).

Эти соперники несопоставимы по админресурсу и финансовым возможностям. Однако после двух с лишним месяцев после старта регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги СКА неожиданно для многих балансирует на грани попаданию в зону плей-офф Запада и вылета из нее. А «Спартак» не менее сенсационно идет в лидерах конференции, опережая питерских «армейцев» на 12 очков.

Справедливости ради стоит отметить, что москвичи провели на два матча больше, чем клуб с берегов Невы, но общую картину в турнирной таблице этот факт не меняет. «Спартак» в сезоне-2023/24 смотрится пока предпочтительнее СКА, что подтвердила и первая очная встреча этих команд в текущей «регулярке», состоявшаяся 12 сентября в Санкт-Петербурге.

Тогда гости одержали «сухую» победу, забросив в ворота «армейцев» три безответные шайбы. Правда, перед этим СКА выиграл у «Спартака» восемь матчей кряду, но все это дела давно минувших дней и прошлых сезонов.

В ближайшей игре эксперты Olimpbet явного фаворита не видят, отдавая незначительное предпочтение хозяевам. Победитель матча: «Спартак» – 1.81, СКА – 1.98. А вероятность овертайма самый надежный букмекер Казахстана оценивает коэффициентом 4.14.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Сибирь» (Новосибирск). 6 ноября, 17:30

Уральцы вроде бы уверенно идут в зоне плей-офф, занимая пятую строчку в таблице своей конференции. Сибиряки же пока находятся за пределами кубковой восьмерки, занимая на Западе девятое место.

При этом «снеговики» уступают «Автомобилисту» всего шесть баллов. А если учесть, что «Сибирь» провела на два матча меньше, то по потерянным очкам она отстает от своего ближайшего противника всего на два очка. Теперь же она может и вовсе ликвидировать этот дефицит.

И такие предпосылки не лишены основания. Команда Дэвида Немировски совсем недавно уже обыгрывала коллектив Николая Заварухина, причем на его территории. Матч, состоявшийся 22 октября в Екатеринбурге, завершился в пользу клуба из Новосибирска со счетом 3:1.

Впрочем, аналитики Olimpbet полагают, что на этот раз хозяйские шансы на успех гораздо более предпочтительные, чем гостевые. Победитель матча: «Автомобилист» –1.61, «Сибирь» – 2.31. При этом самый популярный букмекер страны сомневается, что в матче будет заброшено больше четырех шайб: Тот (4.5) М – 1.83, Б – 1.96.

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