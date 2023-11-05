Не зли «Фиорентину», попивая сок у себя в Турине

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Похоже, «Ювентусу» предстоит тяжелый матч во Флоренции. Расклады Olimpbet на главный воскресный матч в Серии А.

 

Италия. Серия А. 11 тур. «Фиорентина» – «Ювентус». 6 ноября (по времени Астаны)

Перед «Фиорентиной» серьезнейший вызов. Команде нужно закрыть «гештальт» двух проигрышей в предыдущих турах, и сделать это предстоит в очной дуэли с «Юве» – издавна принципиальным оппонентом.

Причем оба поражения стали для «Фиорентины» настоящими ментальными нокдаунами. Для начала проигрыш дома аутсайдеру «Эмполи», затем поражение в гостях от «Лацио» – прямого конкурента за зону еврокубков. Подобное сильно бьет по самолюбию игроков. Вот и увидим в игре с туринцами, располагающимися на втором месте в таблице, насколько «фиалки» крепки психологически.

Несмотря на неудачи хозяев в последних турах, они не являются откровенными андердогами поединка. В линии топ-букмекера Казахстана Olimpbet коэффициенты на исходы дуэли следующие: П1 – 2.89, Х – 3.29, П2 – 2.5.

Любопытно, что современные лидеры атаки «Ювентуса» –Федерико Кьеза и Душан Влахович – перешли в Турин именно из Флоренции. Причем тиффози хозяев до сих пор напоминают о своем отношении к тем сделкампрезрительными баннерами на трибунах. Так что гостей ждет «теплый» прием и мощный психологический прессинг на протяжении всего матча.

На самом деле, крайне сложно предсказать, как могут развиваться события в данной игре. Контратаки «Юве» всегда опасны – Массимилиано Аллегри, кажется, разучился ставить футбол первым номером. В то же время домашняя «Фиорентина» всегда заточена на атаку. Главная беда хозяев – нестабильность. Как блеснуть, так и провалиться «фиалки» способны в любой игре.

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1 комментарий

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оптовый покупатель скудетто из турина
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это фиолетовое фуфло льёт эмполям и нулевым халубым орлам.. Короли Италии навтыкают своему фарм-клубу. И присмотреть попутно, кого еще можно купить у них потом
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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