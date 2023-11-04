Кому достанется Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу?

4 ноября на столичной «Астана Арене» состоится матч, в котором сойдутся шымкентский «Ордабасы» и «Тобол» из Костаная.

«Ордабасы» (Шымкент) – «Тобол» (Костанай). 4 ноября, 16:00 (время Астаны)

Клуб из Шымкента – не только свежеиспеченный чемпион страны, но и действующий обладатель Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу. В финале прошлого года «Ордабасы», уступая по ходу решающего матча «Акжайыку» два мяча, сумел перевести выяснение отношений в дополнительное время, на предпоследней минуте которого забил решающий гол с пенальти и победил со счетом 5:4, став двукратным победителем этого турнира.

«Тобол» владел Кубком Казахстана лишь однажды, и было это уже довольно давно – в 2007-м году. Еще дважды костанайцы играли в финале – в 2003-м и 2011-м, когда они в главной битве уступили как раз «Ордабасы» со счетом 0:1.

Если же взглянуть на общую историю противостояния этих соперников, то она будет явно в пользу клуба из Костаная, который выиграл почти половину из всех очных дуэлей (31 победа при 17-ти поражениях и 15-ти ничейных результатах).

Правда, в последнее время шымкентцы усиленно исправляют неудачную для них статистику. Из десяти последних матчей «Тобол» выиграл лишь три, тогда как за «Ордабасы» остались четыре.

А в завершившемся Olimpbet-Чемпионате Казахстана южане взяли у «комбайнеров» четыре очка из шести возможных: крупная домашняя победа со счетом 4:1 и нулевая ничья в Костанае.

«Тобол» в этом году установил антирекорд сезона: в его пассиве десятиматчевая безвыигрышная серия в чемпионате, которая завершилась лишь в заключительном туре разгромом «Аксу» 3:0. Что это – попытка спутать карты сопернику и ввести его в заблуждение или же реальная сила костанайцев? Ответы на эти и другие вопросы сможет дать только игра.

Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что фаворит предстоящего на «Астана Арене» финала – «Ордабасы», который выступит в качестве номинального хозяина встречи: П1 – 2.1, Х – 3.4, П2 – 3.35. При этом казахстанский букмекер №1 склоняется к тому, что матч в столице, скорее всего, будет «низовым»: Тот (2.5) М – 1.76, Б – 1.99.

Но кто бы ни победил в финале друзей по Olimpbet (оба клуба имеют спонсорские контракты с самым популярным казахстанским букмекером), в выигрыше окажутся любители футбола. Специально для них на «Астана Арене» будет организован матчдей.

Начнется все с выступления мегапопулярного казахстанского рэпера Shiza. Также болельщиков ждут захватывающие соревнования по панна-футболу, сабсоккеру, кикеру и корнхоллу. Травмированный форвард «Ордабасы» Всеволод Садовский проведет автограф-сессию. А после награждения победителя матча среди зрителей будет разыгран смартфон.

Трансляцию этого матча, как и многих других топовых спортивных событий, вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.