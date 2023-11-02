Эксклюзив на Olimpbet.kz: PWL 6 – самый громкий борцовский турнир сезона

20 топовых борцов Дагестана и Северной Осетии сойдутся в бескомпромиссном противостоянии 3 ноября. Смотрите трансляцию захватывающих поединков у казахстанского букмекера №1.

Борцовская лига Поддубного (PWL) — профессиональная борцовская лига, привлекающая лучших спортсменов мира. 3 ноября, на шестом номерном турнире лиги, встретятся по 10 лучших борцов из Дагестана и Северной Осетии. Долгожданное командное противостояние должно определить, какая школа вольной борьбы достойна носить звание лучшей.

Трансляция поединков турнира PWL 6 будет доступна эксклюзивно для клиентов Olimpbet на сайте и в приложении самого популярного казахстанского букмекера. Не пропустите эфир уже в эту пятницу, 3 ноября, в 23:00! Также смотрите у Olimpbet специальную линию на поединки турнира.

Команду Дагестана будут представлять олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Заур Угуев, чемпион мира и Европы Абасгаджи Магомедов, серебряный призер чемпионата России Ибрагим Ибрагимов, чемпион Европы Курбан Шираев, серебряный призер олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов, чемпион мира Ахмед Усманов, бронзовый призер Азиатских игр Джабраил Шапиев, призеры чемпионатов мира Магомед Курбанов и Алихан Жабраилов, а также чемпион России Абдулла Курбанов.

От Северной Осетии на PWL 6 примут участие серебряный призер чемпионата России и победитель PWL 5 Артем Гобаев, бронзовые призеры чемпионата России Чермен Тавитов и Джамбулат Кизинов, чемпион мира Давид Баев, чемпион мира U-23 Чермен Валиев, призер чемпионатов мира Таймураз Салказанов, призер олимпийских игр в Токио Артур Найфонов, призер чемпионата мира Батырбек Цакулов, участник олимпийских игр в Токио Сергей Козырев, а также чемпион игр стран СНГ Ален Хубулов.

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