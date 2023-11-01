Доехавший экспресс: как умножить 7777 тенге в 280 раз

Гол и пас Гарри Кейна помогли клиенту Olimpbet выиграть свыше двух миллионов тенге.

Клиент Olimpbet выиграл 2 206 179 тенге, загрузив красивую сумму в 7 777 тенге на экспресс Лиги чемпионов с кэфом 283.68. Напомним, коэффициент в экспресс-ставке выявляется путем перемножения коэффициентов всех тех исходов, на которые поставил игрок.

Самый жирный кусок беттер отхватил по результатам матча «Галатасарай» – «Бавария», в котором делал ставки на индивидуальные тоталы угловых и желтых карточек, а также зарядил на точный счет.

Мюнхенцы обычно действуют очень дисциплинированно, поэтому ставить на исход «ТЖК «Бавария» (1.5) больше» было определенным риском. Как и на «Тотал угловых (3.5) больше» в исполнении «Галатасарая», так как баварцы редко кому позволяют нагнетать обстановку у свои ворот. Тем не менее обе эти ставки с коэффициентами 1.64 и 1.76 сработали.

Что касается итогового результата матча в Стамбуле, то он, как известно, завершился с результатом 1:3. Кэф на этот исход был 10.5.

Причем еще в середине второго тайма счет в игре был равным – 1:1. Но затем за дело взялся Гарри Кейн. Английский суперфорвард сначала забил сам, а спустя несколько минут успешно ассистировал Джамалу Мусиале, принеся не только уверенную победу «Баварии», но и выигрыш клиенту Olimpbet.

Не менее эффектным смотрится исход матча «Интер» – «Ред Булл Зальцбург». Миланцы выглядели явными фаворитами, тем более – в статусе хозяев. Поэтому многие ожидали от лидера Серии А уверенной победы над скромным клубом из Австрии – если не разгрома, то, по крайней мере, с преимуществом в два мяча.

Однако к завершению часа игрового времени на табло стадиона «Джузеппе Меацца» горели две единицы. Поистине спасительным для «Интера» и клиента Olimpbet стал пенальти, который воплотил в гол Хакан Чалханоглу, что принесло победу миланцам 2:1. Кэф на этот исход равнялся 9.

Таким образом при перемножении коэффициентов 1.64, 1.76, 10.5, 9 и 1.04 (бонус за экспресс), вышел увесистый кэф 283.68. А клиент Olimpbet забрал выигрыш в 2 206 179 тенге.

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