«Волки» против «быков» и «швабы» против «железных»

В последний день октября стартует второй раунд розыгрыша Кубка Германии по футболу.

«Вольфсбург» (Вольфсбург) – «РБ Лейпциг» (Лейпциг). 31 октября, 23:00 (время Астаны)

Уже во втором раунде Кубка Германии жребий подарил футбольным гурманам сразу несколько пар из Первой Бундеслиги. Одно из самых забойных противостояний – сражение «Вольфсбурга» и «Лейпига» – команд, располагающихся в верхней части таблицы чемпионата Германии.

В сезоне-2023/24 эти соперники между собой еще не встречались, а вот три предыдущие их дуэли завершились «сухими» победами «Лейпцига» с общим счетом 7:0. Для «Вольфсбурга» РБ вообще неудобный противник – всего четыре выигрыша при десяти поражениях за 12-летнюю историю этого противостояния.

Первый раунд текущего розыгрыша Кубка Германии обе команды, понятное дело, преодолели успешно, в противном случае они бы не вышли друг на друга в 1/16-й финала. Правда, стартовые матчи в турнире сложились для «волков» и «быков» по-разному. «Вольфсбург» играючи расправился с берлинским «Маккаби» 6:0, а вот «Лейпцигу» пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление «Веена» из Висбадена – 3:2.

Эксперты Olimpbet полагают, что у команды Марко Розе намного больше шансов продлить успешную серию, чем у коллектива Нико Ковача ее прервать: П1 – 3.68, Х – 3.88, П2 – 1.94. При этом самый надежный букмекер Казахстана считает, что с большой долей вероятности матч на «Фольксваген-Арене» будет «верховым»: Тот (2.5) М – 2.25, Б – 1.64.

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«Штутгарт» (Штутгарт) – «Унион» (Берлин). 31 октября, 23:00

Столичный клуб в минувшем сезоне занял четвертое место в Бундеслиге, что позволило «Униону» впервые в истории выступить в Лиге чемпионов. Первенство Германии-2023/24 команда Урса Фишера также начала за здравие – с двух одинаково крупных побед 4:1 над «Майнцем» и «Дармштадтом», благодаря которым после двух туров лидировала в таблице.

Но затем в игре «железных» что-то сломалось: они потерпели семь, а с учетом еврокубков, и вовсе десять поражений подряд! Одним из тех, кто до неприличия растянул неудачную серию берлинцев, стал как раз «Штутгарт», в восьмом туре разгромивший «Унион» на его поле со счетом 3:0.

К слову, «швабы», в отличие от «железных», до сих пор вполне успешно идут по дистанции чемпионата, входя в лидирующую тройку, уступая только «Байеру» с «Баварией».

По всем раскладам «Штутгарт» – фаворит предстоящей встречи с «Унионом», которую, ко всему прочему, проводит дома. Такого же мнения придерживаются и аналитики Olimpbet, отдающие весомое предпочтение хозяевам: П1 – 1.78, Х – 3.94, П2 – 4.39.

Правда, возможная победа «швабов» с форой (-1.5) самому надежному букмекеру страны уже не кажется очевидной, о чем свидетельствует кэф 2.95.

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