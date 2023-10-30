Рим против Флоренции: шикарное завершение 10-го тура Серии А

Olimpbet предлагает аналитику к матчу «Лацио» –«Фиорентина»

«Лацио» (Рим) – «Фиорентина» (Флоренция). 31 октября, 01:45 (время Астаны)

Вице-чемпион Италии провалил старт сезона. Одно время«Лацио» находился даже в зоне вылета. Но затем римляне начали выправлять ситуацию, и после трех побед в четырех турах забрались в десятку. А в случае победы в ближайшем матче «орлы» взлетят еще выше.

Впрочем, даже в случае выигрыша у «Фиорентины» «бьянкоселести» все равно не догонят ее в таблице. «Фиалки» идут по дистанции чемпионата намного стабильнее, находясь в еврокубковой зоне. Правда, неожиданное домашнее поражение от аутсайдеров из «Эмполи» со счетом 0:2 немного подпортило общую картину выступления коллектива Винченцо Итальяно. И теперь флорентийцы должны доказать, что то фиаско недельной давности – не более чем стечение обстоятельств.

Однако одолеть «Лацио», тем более в Риме, «Фиорентине» будет совсем непросто. От этом более чем красноречиво свидетельствует беспристрастная статистика: «фиалки» не могут обыграть «небесно-голубых» четыре матча подряд (три поражения и одна ничья), а из 15-ти последних очных встреч лишь две завершились в пользу «фиолетовых».

Эксперты Olimpbet полагают, что и на этот раз у столичной команды шансов на успех заметно больше, чем у клуба из Флоренции: П1 – 2.33, Х – 3.43, П2 – 3.18. При этом наиболее вероятный счет, по версии самого популярного букмекера Казахстана, ничья 1:1 с кэфом6.11.

К слову, именно с таким результатом завершилась предыдущая дуэль этих соперников, состоявшаяся 29 января этого года на «Олимпийском» стадионе в Риме.

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