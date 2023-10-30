Бублик стартует на «тысячнике» в Париже

В столице Франции начинается турнир ATP 1000 с участием топовых теннисистов мира. Первая ракетка Казахстана Александр Бублик выступит уже в первом круге.

Фрэнсис Тиафо (США) – Александр Бублик (Казахстан). 17:20 (время Астаны)

Сильнейший теннисист Казахстана к индору в Париже подошел в хорошей форме. Неделю назад он стал победителем в бельгийском Антверпене, выиграв третий титул АТР в своей карьере. Завоевать трофей во французской столице Бублику будет непросто, так как туда съехались все топовые игроки. Но лучше всего он играет, как правило, на закрытых хардовых кортах.

Год назад в Париже Александр уступил в первом круге. Сегодня он стартует матчем против Фрэнсис Тиафо, который будет защищать прошлогодний четвертьфинал.

Американец, как и его оппонент, в этом году выиграл два титула. Он понемногу улучшает свой рейтинг, по ходу сезона поднявшись на пять позиций, и теперь располагается на 14 месте. При этом свой лучший теннис Тиафо показывал в первой половине Тура, тогда как Бублик, 30 ракетка мира, наоборот, стал более стабилен к финалу.

Говоря об общей картине, американец в этой паре выглядит немного предпочтительнее. Он не только более мотивирован, так как нужно защищать очки, но и играет более стабильно, несмотря на спад в последние месяцы.

Что касается Бублика, тут все больше зависит от его настроя и настроения. На таком типе турниров соперникам сложно играть против его подачи, как и сломить его на приеме. Но все знают, что излишняя эмоциональность мешает Александру добиться больших высот.

Эксперты Olimpbet отдают в этом матче небольшое предпочтение Тиафо – П1 – 1.78, П2 – 2.02. На победу Бублика со счетом 2:1 предлагается коэффициент 4.3.

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Алекс Де Минаур (Австралия) – Энди Маррей (Великобритания). 17:20

Упорная борьба ожидается в параллельном матче. Де Минаур и Маррей оба не блистали на прошлой неделе, дойдя только до 1/8 финалов своих турниров. Друг против друга теннисисты играли в конце сентября на хардовом турнире АТР-500 в Пекине, где в рамках 1/16 финала австралиец вырвал победу по итогам трех сетов (6:3; 5:7; 7:6 (8:6).

Разница в рейтинге между спортсменами существенная. 24-летний Де Минаур – 13-я ракетка мира, тогда как 36-летний ветеран Маррей располагается на 40 месте. Возрастному британцу уже тяжело даются затяжные розыгрыши, на чем его в прошлый раз и поймал молодой и быстрый австралиец. Но нельзя и скидывать со счетов опыт Энди, который помогает ему доминировать на своей подаче.

Аналитики Olimpbet считают, что в этом матче любителей тенниса ждет долгая битва. Коэффициент на то, что будет сыграно больше 22,5 гейма, составляет 1.97. А вот победителем матча, вероятнее всего, станет Де Минаур – П1 – 2.84, П2 – 1.42.

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