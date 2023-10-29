Неравное дерби в Манчестере и обезглавленная «Рома» в Милане

Olimpbet представляет расклады на самые интересные матчи воскресенья.

Премьер-лига. 10 тур. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». 29 октября, 21:30 (время Астаны)

Манкунианское дерби – зрелище во все времена захватывающее, даже если одна из команд выглядит гораздо сильнее оппонента. Как ни крути, «Ман Сити» сейчас играет намного увереннее своих «дьявольских» земляков.

У хозяев поля пока что не все ладно. Восьмое место после девяти туров, явное недопонимание между игроками и главным тренером Эриком тен Хагом, внутренние конфликты в публичной плоскости… Да еще и травмы перед столь важной игрой не добавляют уверенности. В этом дерби маловероятен выход в стартовом составе Люка Шоу, Аарона Уан-Биссаки, Каземиро. Плюс уже точно не сыграет Лисандро Мартинес.

По сравнению с этими бедами Кевин Де Брюйне, единственный травмированный в составе «горожан», смотрится настоящей форой для гостей. К тому же у идущих на втором месте подопечных Пепа Гвардиолы все в порядке и с игрой – команда адаптировалась действовать без своего бельгийского конструктора атак и доминирует как в мачах АПЛ, так и в поединках Лиги чемпионов.

Не забываем и о главном голеадоре «Ман Сити»: Эрлинг Холлан недавно отметился дублем в ЛЧ. Его кондиция отменна, поэтому разреженной из-за травм обороне «МЮ» будет сверхсложно. Так что неудивительно, что в линии Olimpbet явным фаворитом поединка идет команда Гвардиолы: П1 – 4.99, Х – 4.09, П2 – 1.7.

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Серия А. 10 тур. «Интер» – «Рома». 29 октября, 23:00

Главная потеря «Ромы» – Жозе Моуринью, дисквалифицированный на один матч. Главного тренера римлян отстранили после поединка с «Монцей», когда судья решил, что Моур продемонстрировал недисциплинированное поведение, передразнивая игрока соперника.

После девяти сыгранных туров у гостей 14 очков и грустная восьмая строчка таблицы. В то время как у «Интера» 22 очка и первое место. Если быть объективными, сейчас оппоненты смотрятся командами разного класса.

«Рома» под руководством Моуринью играет крайне натужно, а «Интер» «разрывает» Серию А и отлично смотрится в ЛЧ, возглавляя там свою группу. Команда Симоне Индзаги доминирует во всех аспектах, главным из которых является, конечно же, атака. В девяти турах забито 24 мяча (при пяти пропущенных) и одержано семь побед.

Без «зажигалки» Моуринью шансы «Ромы» в Милане невелики. «Интер» является фаворитом противостояния и по мнению аналитиков казахстанского букмекера №1. Поставить на исходы игры в линии Olimpbet можно по следующим коэффициентам: П1 – 1.64, Х – 4.07, П2 – 5.57.

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