Непредсказуемые битвы в Уфе и Новосибирске

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам субботы в КХЛ.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Москва). 28 октября, 17:30 (время Астаны)

Ближе к середине «регулярки» и уфимцы, и москвичи выглядят все более уверенно. «Динамовцы» – так и вовсе уже возглавили турнирную таблицу дивизиона Тарасова и стали одними из лидеров Запада.

«Салавату Юлаеву» вроде бы до вершин Восточной конференции пока далеко. Хотя пары-тройки успешно проведенных матчей клубу из Башкортостана вполне может хватить, чтобы оказаться выше многихконкурентов.

Представляя разные конференции, СЮ и «Динамо» встречались в «регулярке» всего два раза. Примечательно, что оба матча прошлого сезона между ними завершились победами хозяев с одинаковым счетом 3:2.

Такой результат – вообще самый популярный во взаимоотношении соперников. Их матчи отличаются особым упорством, а победителя предсказать зачастую не представляется возможным.

Вот и в ближайшей игре эксперты Olimpbet видят шансы обеих команд на благоприятный исход абсолютно равными. Победитель матча: «Салават Юлаев» – 1.9, «Динамо» (Москва) – 1.9. Кроме того, самый популярный букмекер Кахастана верит, что и на этот раз будет заброшено не менее пяти шайб: Тот (4.5) М – 2.07, Б –1.75.

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«Сибирь» (Новосибирск) – ЦСКА (Москва). 28 октября, 16:30

В предыдущем сезоне противники обменялись уверенными гостевыми победами, причем ЦСКА выиграл в Новосибирске «всухую», забросив хозяевам три безответные шайбы.

В «регулярке»-2023/24 «армейская» оборона все так же крепка, надежна и по пропущенным голам занимаеттретье место во всей лиге. С нападением у москвичей все тоже неплохо. По заброшенным шайбам ЦСКА идет опять же третьим в КХЛ.

Что касается «Сибири», то ее статистические показатели куда более скромнее «армейских». Но вот чего точно не занимать «снеговикам», так это характера и воли к победе.

Из недавней выездной серии по маршруту Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург новосибирцы вернулись с шестью очками. Они обыграли «Торпедо» по буллитам (5:4 Б), «Ак Барс» в овертайме (3:2 ОТ), а победа над «Автомобилистом» уместилась в основное время, но оказалась при этом волевой – 3:1.

Думается, и действующему обладателю Кубка Гагарина не стоит рассчитывать на легкую прогулку в игре с коллективом Дэвида Немировски, хотя аналитики Olimpbet и считают москвичей явными фаворитами встречи в Новосибирске. Победитель матча: «Сибирь» – 2.55, ЦСКА – 1.51. Правда, даже победа ЦСКА с форой (-1.5) имеет уже достаточно серьезный кэф 2.49.

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