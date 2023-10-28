Эль-Класико с заведомо предсказуемым исходом?

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Эпидемия травм ослабила «Барселону» перед матчем с «Реалом». В аналитике Olimpbet – расклады на главное противостояние в испанском футболе.

 

Ла Лига. 11 тур. «Барселона» – «Реал». 28 октября, 20:15 (по времени Астаны)

«Барселона» в десяти предыдущих турах Ла Лиги не проиграла еще ни разу. У «Реала» одно поражение, но больше побед и меньше ничьих. «Сливочные» с 25 очками делят первое место с сенсацией сезона «Жироной», каталонцы жеидут третьими с 24 баллами. И в субботу нас ожидает очередное Эль-Класико с участием двух испанских топов, что традиционно признают только лидерство.

В линии главного букмекера Казахстана Olimpbetкоэффициенты на исходы поединка выглядят следующими: П1 – 2.58, Х – 3.67, П2 – 2.67.

Отсутствие домашнего преимущества у команды Хавиобъясняется просто: на каталонцев обрушилась настоящая эпидемия травм. Из-за повреждений против «Реала» не сыграют Роберт Левандовски, Педри, Рафинья, Фрэнки де Йонг, Серхи Роберто, Жюль Кунде. Также не поможет партнерам Гави, дисквалифицированный из-за перебора желтых карточек. Как видим, пострадал едва ли не весь основной состав сине-гранатовых, за исключением разве что вратарской позиции.

Безусловно, столь катастрофическое положение «Барсы» на руку «Реалу». Карло Анчелотти прекрасно осознает, насколько шикарная возможность стоит перед ним и его игроками – одолеть обескровленного оппонента в его жестенах. В линии Olimpbet можно найти коэффициент 2.01 на гостевую победу «Реала» с нулевой форой.

Ко всему прочему, на коне сейчас английский хавбек «Реала» Джуд Беллингем. Новичок мадридцев забил за команду 11 мячей в 13 матчах с начала сезона. В линии Olimpbet есть ставка на гол в его исполнении по коэффициенту 2.95.

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в «Гонке за мечтой». Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и прибыльно.

 

3 комментария

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Гласящий Истину!
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Нет, будет играть
Все знают, что будет играть, кроме автора статьи, разумеется!!!
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Гласящий Истину!
Гави дисквалифицирован?!!!
0
0
0
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RowLD
Ответ Гласящий Истину!
Гави дисквалифицирован?!!!
Нет, будет играть
0
0
0
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