Разборки топовых теннисистов в Вене: расклады от Olimpbet

На хардовом «пятисотнике» в столице Австрии сегодня состоятся непростые четвертьфиналы. Какие коэффициенты на них предлагает самый популярный букмекер Казахстана?

Даниил Медведев (Россия) – Карен Хачанов (Россия). 18:00 (время Астаны)

Медведев, третья ракетка мира, защищает в Вене свой прошлогодний титул. Россиянин не без труда вышел в четвертьфинал, лишь в трех сетах сломив сопротивление болгарина Григора Димитрова (3:6, 6:2, 6:4). При этом он снова доказал, что, проигрывая по ходу встречи, умеет перехватить инициативу даже у сложного соперника.

Хачанов, занимающий в рейтинге АТР 16 место, в свою очередь, в 1/8-й легко прошел менее рейтингового чеха Иржи Лехечку (6:3, 6:1), не позволив тому сделать ни одного брейка, шикарно играя на своей подаче. Также, в отличие от земляка, Карен имел день отдыха.

Российские теннисисты, конечно же, хорошо знакомы с мастерством друг друга. Они играли пять раз, причем все – на харде. И четырежды победителем оказывался Медведев.

В последний раз они встречались в конце марта в полуфинале турнира АТР в Майами. Тогда Даниил выиграл в трех сетах (7:6 (7:5); 3:6; 6:3). В его пользу говорит и общая статистика. Экс-первая ракетка мира в нынешнем сезоне завоевал уже пять титулов, четыре из них – на харде. Хачанов же добыл лишь один трофей – в конце сентября в Китае, а всего в 30-ти матчах сезона он 15 выиграл и 15 проиграл.

Эксперты Olimpbet уверены, что Медведев выиграет еще одно противостояние с Хачановым и оформит выход в полуфинал – П1 – 1.22, П2 – 4.39. Коэффициент на то, что он отдаст сопернику один сет, равен 3.5.

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Александр Зверев (Германия) – Андрей Рублев (Россия). 21:30

В другой части сетки за выход в полуфинал сойдутся десятая и пятая ракетки мира. Оба показывают в Вене очень уверенный теннис. Зверев в 1/8-й легко обыграл Кэмерона Норри из Великобритании (6:2; 6:4). А Рублев прошел итальянца Маттео Арнальди, также не отдав ни сета (7:5; 6:3).

Звереву очень важно сегодня не проигрывать, так как он, в отличие от оппонента, еще не гарантировал себе выход на итоговый турнир АТР, который пройдет в ноябре.

Интересно, что оба теннисиста в этом сезоне взяли по два титула. Всего же они играли друг против друга семь раз, и с преимуществом 5-2 лидирует Рублев.

Зверев хоть и пониже в рейтинге, но сейчас демонстрирует более высокий уровень игры. Его практически невозможно подловить ни на подаче, ни на приеме, в отличие от Рублева, который играет более грязно и свои подачи отдает соперникам.

Аналитики Olimpbet отдают Звереву совсем незначительное преимущество – П1 – 1.82, П2 – 2. Вероятно, этот матч получится затяжным, и теннисисты не покинут корт без борьбы – Тот (23.5) Б –2.01.

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