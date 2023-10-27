Объявлен расширенный состав сборной Казахстана на матчи против Сан-Марино и Словении

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявил расширенный состав команды на ноябрьские матчи квалификации Евро-2024 против Сан-Марино и Словении.

В список попали 40 игроков.

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Александр Заруцкий («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба – «Ордабасы»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Багдат Каиров, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин (все – «Тобол»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Александр Марочкин, Тимур Досмагамбетов, Ян Вороговский (все – «Астана»), Еркин Тапалов («Кызылжар»), Алибек Касым («Актобе»), Лев Скворцов («Химки», Россия), Александр Зуев («ИМТ», Сербия), Егор Ткаченко, Дамир Касабулат (оба – «Кайрат»);

Полузащитники: Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба – «Актобе»), Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов, Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (все – «Астана»), Рамазан Оразов («Копер», Словения), Султанбек Астанов («Ордабасы»), Ислам Чесноков, Самат Жарынбетов, Бейбит Галым (все – «Тобол»), Адилет Садыбеков («Кайрат»), Адильхан Добай («Мактаарал»);

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко (оба – «Астана»), Вячеслав Швырев («Кайрат»), Рамазан Каримов («Мактаарал»), Иван Свиридов («Шахтер»), Бакдаулет Зульфикаров («Кайсар»);