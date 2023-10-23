Топ-сражение в Ярославле и экзамен для «Лады» в Москве

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам понедельника в КХЛ

«Локомотив» (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург). 23 октября, 22:00 (время Астаны)

Еще неделю назад «железнодорожники» единолично возглавляли турнирную таблицу Запада, но три поражения подряд отбросили ярославцев на вторую позицию. Четвертый проигрыш может отодвинуть «Локомотив» еще ниже. Тем не менее волжане вполне уверенно движутся по дистанции «регулярки», и нет никаких сомнений, что «Локо» примет участие в розыгрыше Кубка Гагарина, причем, скорее всего, в числе сеяных клубов.

Трудно представить, чтобы в плей-офф не пробился и СКА. Хотя прямо сейчас питерские «армейцы» балансируют на грани попадания в кубковую восьмерку конференции, а в случае поражения от «железнодорожников» клуб с берегов Невы может ее покинуть.

С другой стороны, победа в Ярославле позволит команде Романа Ротенберга сократить отставание от коллектива Игоря Никитина до семи очков, и это притом, что СКА провел на два матча в «регулярке» КХЛ меньше, чем «Локо».

Но одолеть волжан «армейцам» будет крайне тяжело. Дело в том, что ярославцы выиграли у питерцев все пять предыдущих встреч. В последний раз СКА брал верх над «Локомотивом» почти день в день два года назад, 24 октября 2022 года.

Вот и на этот раз эксперты Olimpbet полагают, что у хозяев шансов на благоприятный исход значительно больше, чем у гостей. Победитель матча: «Локомотив» – 1.68, СКА – 2.17. А вероятность дополнительного времени в этой встрече казахстанским букмекером №1 оценивается кэфом 1.27.

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«Динамо» (Москва) – «Лада» (Тольятти). 23 октября, 22:30

Вернувшаяся спустя пять лет на карту Континентальной хоккейной лиги «Лада» по-хорошему удивляет. По прошествии трети регулярного первенства тольяттинцы уверенно идут в группе лидеров Восточной конференции, при этом, совершенно не признавая авторитетов.

В своем активе команда, управляемая известным в прошлом вратарем Олегом Браташом, уже имеет победы над такими грозными соперниками, как «Металлург», ЦСКА, «Салават Юлаев». А в предыдущем матче «регулярки» тольяттинцы разобрались и с «Авангардом».

Что касается «Динамо», то москвичи выступают ровно так, как от них и ожидали. «Бело-голубые» спокойно идут в зоне плей-офф Западной конференции, похоже, уже сейчас планомерно готовясь к розыгрышу Кубка Гагарина.

В последний раз эти соперники встречались друг с другом в январе 2018-го, и тот матч завершился уверенной победой «Лады» 3:1. Но, думается, к этому результату не стоит относиться слишком серьезно, ведь почти за шесть лет составы команд полностью изменились.

Аналитики Olimpbet придерживаются такого же мнения, определяя москвичам статус безоговорочных фаворитов. Победитель матча: «Динамо» (Москва) – 1.41 «Лада» – 2.88. Правда, выигрыш хозяев даже с форой (-1.5) самым популярным букмекером страны видится неочевидным, кэф на такой исход составляет 2.3.

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