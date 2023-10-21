Казахи в Абу-Даби: турнир UFC, Ferrari World и сафари в пустыне

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Что еще ждет наших болельщиков в столице ОАЭ? Смотрите новое тревел-шоу на канале Olimpbet Play и примите участие в розыгрыше iPhone 15.

 

10 призеров акции от Olimpbet вылетели в Абу-Даби, чтобы побывать на UFC 294. В главном бою этого турнира вновь будут выяснять отношения звезды промоушна – Ислам Махачев и Александр Волкановски.

Однако помимо незабываемого спортивного событияказахстанскую делегацию ждет насыщенная программа.Вместе с ведущими шоу, Каришей и бойцом смешанных единоборств Адильжаном Сандибековым, болельщикипобывают в главных достопримечательностях Абу-Даби и его окрестностей.

 

Невероятный Лувр, тематический парк Ferrari World, прогулка по ночному городу и джип-сафари по пустыне – Olimpbet ценит своих клиентов и готов подарить им самые незабываемые впечатления.

Однако в выигрыше останутся не только участники поездки. Зрители нового тревел-шоу смогут принять участие в розыгрыше iPhone 15. Главные условия: подписаться на канал Olimpbet Play и внимательно смотреть выпуски проекта. Ролики будут выходитьнесколько раз в день.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое– на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

 

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